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Revelado: por qué se vino abajo el traspaso soñado de Richarlison al Vasco da Gama mientras el delantero del Tottenham habla sobre la operación fallida
Richarlison confirma el fallido traspaso al Vasco da Gama
Richarlison ha admitido que estuvo a punto de fichar por el Vasco da Gama antes de que se cerrara el viernes el mercado de fichajes en Brasil. El jugador, de 29 años, estaba desesperado por regresar a su país con una cesión de corta duración hasta diciembre. Un regreso a Brasil está ahora completamente descartado tras el cierre del plazo. El internacional brasileño recurrió a las redes sociales para dirigirse directamente a los aficionados y explicar la situación.
Las exigencias del Tottenham bloquearon el regreso soñado al Vasco
Dirigiéndose a los aficionados del Vasco a través de un vídeo personal en Instagram, Richarlison explicó que rechazó otros acercamientos para priorizar un traslado a Río de Janeiro. Sin embargo, afirmó que el traspaso se frustró por culpa de sus actuales empleadores.
«Recibí otras ofertas, pero dejé muy claro que quería unirme al Vasco hasta diciembre», declaró Richarlison. «Desgraciadamente, el Tottenham puso un límite a la cesión, y por eso no salió adelante. Creo que pronto estaré en São Januário (el estadio del Vasco), y en Barreira, y ya sabéis cuánto cariño os tengo a todos.
«Algún día voy a hacer realidad este sueño; es mi sueño, el sueño de mi abuelo y el sueño de mi familia. Lo digo de corazón porque de verdad quería jugar en el Vasco».
Delantero apartado de la plantilla del Tottenham
El traspaso frustrado deja a Richarlison en una posición difícil en el norte de Londres. El delantero fue el máximo goleador del Tottenham en la Premier League la temporada pasada, con 11 tantos para ayudar al club a evitar un sorprendente descenso. A pesar de sus contribuciones cruciales el curso pasado, ha sido completamente excluido de la plantilla del equipo para la Premier League en la presente campaña.
La llegada de Omar Marmoush procedente del Manchester City ha relegado aún más al brasileño en el orden de preferencia. En consecuencia, Richarlison solo ha jugado una vez en la Premier League esta temporada, en la contundente derrota por 3-0 ante el Brentford en la jornada inaugural. Ahora ha entrado en los últimos 12 meses del contrato de cinco años que firmó al llegar a los Spurs procedente del Everton en 2022.
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Sigue siendo probable un futuro traspaso a Brasil
Aunque por ahora sigue siendo jugador del Tottenham, se espera ampliamente que Richarlison se marche cuando expire su contrato el próximo verano. Dada su ausencia de la convocatoria, también podría materializarse una salida definitiva en el mercado de fichajes de enero.
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