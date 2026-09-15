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Revelado: por qué Rodri fue descartado para la capitanía del Barcelona mientras Lamine Yamal entra en el grupo de liderazgo
Cómo Yamal le arrebató el brazalete a Rodri
El Barcelona confirmó recientemente sus cinco capitanes para la temporada 2026-27. Rompiendo con la tradición, el entrenador Hansi Flick designó directamente a Raphinha y Pedri como los principales líderes. Las tres plazas restantes se decidieron mediante una votación en el vestuario, en la que Eric Garcia, Frenkie de Jong y Lamine Yamal fueron los elegidos.
La inclusión del Yamal, de 19 años, levantó ampollas, especialmente por la omisión de Rodri. El fichaje veraniego procedente del Manchester City, por 76,5 millones de euros (65,3 millones de libras), presume de un enorme currículum de liderazgo, después de haber levantado recientemente la Copa del Mundo como capitán de España.
Sin embargo, según The Athletic, la votación de los jugadores del Barcelona se basa en gran medida en la antigüedad en el club, más que en la experiencia general a lo largo de la carrera. Yamal ha estado integrado en el primer equipo durante tres temporadas, mientras que Rodri no llegó al Camp Nou hasta mediados de agosto.
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Flick elogia a su nuevo ancla en el centro del campo
A pesar de no llevar un brazalete oficial, la influencia de Rodri ya se está haciendo notar. Flick elogió al veterano tras su primera titularidad contra el Valencia. «Estamos contentos de tener a Rodri en nuestro equipo», dijo el técnico alemán a los periodistas. «También se puede ver todo lo que hace con el balón, todo lo que hace sobre el campo. Tiene sentido. Le da al equipo estructura en ataque con el balón, pero también sin él».
Rodri también ha demostrado su carácter vocal en el banquillo. Durante aquella victoria por 5-0 sobre el Valencia, las cámaras de televisión captaron al centrocampista diciéndole a su compañero Pau Cubarsi: «Son realmente débiles, no han pasado del medio campo».
Al darse cuenta de que su conversación privada había sido emitida, Rodri mostró de inmediato su madura capacidad de liderazgo. Llamó personalmente al capitán del Valencia, Jose Gaya, para disculparse y emitió un comunicado públicotras la posterior victoria del Barcelona ante el Feyenoord en la Champions League.
Mentoría más allá de la capitanía
El veterano centrocampista no está dejando que su ausencia del grupo oficial de capitanes dicte su estatus dentro del vestuario. En el club ya consideran a Rodri un mentor crucial para el mediocentro defensivo de 19 años Marc Bernal. Ambos han compartido recientemente el terreno de juego, con Bernal entrando desde el banquillo para acompañar a la exestrella del City durante las victorias sobre el Feyenoord y el Levante.
En última instancia, el brazalete del Barcelona representa relaciones profundamente arraigadas e historia institucional, algo que Rodri sencillamente no ha tenido tiempo de construir. No obstante, su experiencia de élite garantiza que seguirá siendo una de las voces con más autoridad dentro de una joven plantilla blaugrana.
- ZUMA Press Wire
A la espera de un exigente calendario de octubre
Se confiará en gran medida en la vasta experiencia de Rodri mientras el Barcelona afronta un exigente calendario en las próximas semanas. En un tramo de 12 días el mes que viene, el equipo de Flick deberá superar difíciles compromisos a domicilio contra el Galatasaray, el Real Betis y el Paris Saint-Germain. Esa complicada serie culminará con un enorme Clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou el 25 de octubre. El choque estelar tendrá una importancia extra para Rodri, que rechazó un fuerte interés del Madrid de Jose Mourinho para fichar por el gigante catalán este verano.
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