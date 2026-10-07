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Revelado: por qué Mikel Merino está «frustrado» pese a sus heroicas acciones decisivas para dar la victoria a España, mientras la estrella del Arsenal envía un mensaje directo a Luis de la Fuente y Mikel Arteta
Impacto decisivo desde el banquillo
España se vio por detrás muy pronto en Split después de que Ivan Perisic adelantara a los anfitriones. Con su equipo atascado para superar a una resistente Croacia, arropada por 32.000 aficionados muy ruidosos, el seleccionador Luis de la Fuente recurrió a su banquillo al descanso y retiró a Alex Baena para dar entrada a Merino.
La sustitución resultó ser una decisión inspirada. El jugador de 30 años le dio la vuelta al partido al marcar dos goles, incluido el decisivo en el minuto 88, para llevarse los tres puntos.
Esta última intervención prolonga su notable racha como revulsivo. Llega después de goles cruciales saliendo desde el banquillo ante Portugal, Bélgica y Chequia en anteriores compromisos internacionales, lo que afianza su condición de jugador capaz de cambiar partidos.
- AFP
Merino expresa su frustración por no ser titular
A pesar de rendir de forma continua cada vez que se recurre a él, el centrocampista del Arsenal reconoció abiertamente la dificultad de su situación actual en la plantilla. Hablando con TVE tras el pitido final, hizo una valoración sincera de su situación mientras celebraba su decisivo doblete.
«Estoy muy feliz de poder ayudar al equipo, otro partido en el que me tocó marcar saliendo desde el banquillo», explicó Merino. «Saldré ahí con la mejor actitud posible incluso estando frustrado por no poder jugar más… pero este equipo es una familia y eso siempre se nota».
El seleccionador nacional no tardó en deshacerse en elogios hacia el héroe del partido en respuesta. De la Fuente insistió en que el versátil centrocampista merece un reconocimiento mucho más amplio por sus constantes heroicidades.
«Es un honor entrenar a un jugador así», comentó el seleccionador español. «Ha dejado absolutamente claro por qué me lo habría llevado al Mundial en brazos. En otro país sería más apreciado; espero que eso cambie».
Territorio hostil y recompensas personales
La victoria de remontada fue aún más impresionante por el ambiente intimidante que rodeaba el terreno de juego. Merino destacó la fortaleza mental que necesitó la selección española para superar tanto la desventaja inicial como a la afición local en Split.
"Fue un partido muy duro en un estadio muy difícil, con un ambiente increíble", continuó. "Sabíamos que venir aquí iba a ser complicado y, obviamente, con ellos marcando el primer gol y con la afición animándoles de verdad, fue difícil. Pero este equipo nunca se rinde, lucha hasta el final y, por suerte para nosotros, conseguimos la victoria".
Más allá del triunfo colectivo, la actuación confirmó el compromiso continuo del centrocampista entre bastidores. Admitió que ver por fin que todo su esfuerzo se traducía en goles fue un alivio enorme.
"Marcar goles importantes significa mucho para mí. Es una gran recompensa a mucho trabajo", añadió el español. "A veces, esos momentos en los que trabajas duro no vienen con recompensa y, en mi caso, ahora está llegando en forma de goles. Estoy muy feliz no solo por los goles, sino también por la ayuda que estoy aportando al equipo".
- Every Second Media
La lucha por tener minutos con regularidad continúa
La batalla por hacerse con un puesto fijo en el once titular sigue siendo el principal desafío de Merino en su regreso al norte de Londres. Aunque ha participado en los cinco partidos del Arsenal en la Premier League esta temporada, todas sus apariciones en la competición doméstica han sido exclusivamente como suplente.
Mikel Arteta le ha dado la titularidad en las competiciones de copa, lo que se ha traducido en un gol contra el Ipswich en la Carabao Cup y en una aparición en la Champions League frente al Napoli. Sin embargo, las últimas heroicidades de Merino con su selección añadirán sin duda presión sobre su entrenador en el club para darle un lugar permanente en el once inicial.
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