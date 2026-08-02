Fernandes ha detallado cómo la incansable insistencia de Roberto De Zerbi le convenció para elegir al Tottenham por delante de un posible traspaso al Manchester United. El jugador, de 22 años, que llegó en una operación valorada en la asombrosa cifra de 85 millones de libras, explicó que el compromiso del entrenador con su familia fue un factor decisivo. El centrocampista portugués subrayó que la conexión emocional forjada durante esas conversaciones pesó más que otras ofertas que tenía sobre la mesa.

«La forma en la que él [De Zerbi] habló conmigo y con mi familia fue muy importante para mí», dijo Fernandes en una entrevista con The Athletic. «Me llamaba todos los días, así que estoy muy feliz de trabajar con él, y ojalá podamos hacer grandes cosas.

«Se trataba más de [forjar una] conexión, porque mi padre y mi madre no hablan muy bien inglés. Era más una cuestión de sensaciones. Dijo que cuidaría de mí, que sería mi segundo padre en Inglaterra. Estoy muy feliz de trabajar con él».







