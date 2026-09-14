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Revelado: por qué la sensación del Barcelona Lamine Yamal «no estaba contento» en el Mundial pese a conquistar la gloria mundial con España
Decepción persistente pese a la gloria mundial
Yamal firmó una campaña espectacular tanto con su club como con su selección, consolidando su condición de uno de los talentos más brillantes del fútbol mundial. El jugador de 19 años registró 24 goles y 18 asistencias con el Barcelona la temporada pasada, conquistando en el proceso La Liga y la Supercopa de España.
Su mayor logro llegó en la escena internacional, cuando España levantó la Copa del Mundo. Sin embargo, la sensación adolescente solo logró un gol y ninguna asistencia en ocho apariciones durante el torneo. Pese a conquistar el mayor premio posible para su país, esos discretos números ofensivos a nivel individual le dejaron profundamente insatisfecho.
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Yamal reflexiona sobre sus dificultades individuales
Al reflexionar sobre su paso por el torneo, Yamal descartó la idea de que una lesión persistente fuera la principal razón de su frustración. En su lugar, el delantero señaló sus propios estándares, altísimos.
"Después de ganar el Mundial, no estaba contento. Es verdad lo de la lesión, pero eso no tiene nada que ver", dijo en una entrevista con Universo Valdano. "Sé que, si el Mundial volviera a disputarse, habría rendido igual de bien si no hubiera tenido la lesión".
El internacional español sí destacó su importancia táctica y señaló cómo abría espacio con frecuencia para sus compañeros. "Hice muchas cosas que la gente no vio. Por ejemplo, creo que es increíble para un entrenador tener a un jugador que puede atraer a tres defensores", añadió.
A pesar de reconocer su contribución general al camino hacia el título, Yamal sintió en última instancia que estuvo por debajo de su potencial. "No estaba contento con mi propio rendimiento porque sé que otro jugador rindiendo a mi nivel habría hecho un gran Mundial", afirmó. "Pero yo podría haber hecho más. Sí ayudé al equipo, pero tengo muchas ganas de que llegue el próximo".
Un hambre insaciable de historia del fútbol
Con solo 19 años, Yamal presume de un impresionante palmarés que incluye una Eurocopa, un Mundial, tres títulos de LaLiga, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Sin embargo, este extraordinario éxito a tan temprana edad no ha hecho más que intensificar su deseo de dejar un legado duradero.
Comparando su trayectoria con la de los mayores iconos de este deporte, la estrella del Barcelona dejó claro que la complacencia no es una opción. «Ha habido grandes estrellas en el fútbol, como Leo [Messi], Cristiano [Ronaldo] o Diego [Maradona], a quien no he podido ver, pero nunca nadie había ganado tanto tan pronto», señaló Yamal. «Tomemos a Pelé, por ejemplo: sí ganó mucho a una edad temprana, pero no tan recientemente».
Lanzó además una firme advertencia a quienes dudan de que mantenga su motivación. «Hay gente que piensa que, solo porque he ganado cosas en algún momento, voy a levantar el pie del acelerador, pero sé que tengo mil cosas por hacer para pasar a la historia del fútbol», concluyó.
- Nicolo Campo
Afianzando su legado en su club y con su selección
Yamal canalizará ahora esa frustración en sus próximos compromisos con el Barcelona y la selección española. Con su lugar entre la élite mundial ya asegurado, el desafío pasa a ser mantener su incesante producción a nivel nacional y trasladarla a las grandes eliminatorias internacionales.
A medida que los rivales adapten cada vez más sus planteamientos defensivos para frenarlo, el adolescente deberá seguir evolucionando su juego. Su objetivo final sigue claro: mantener su dominante nivel en el club mientras se prepara para ofrecer una actuación sin concesiones y definitoria para su carrera en el próximo Mundial.
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