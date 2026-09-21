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Revelado: por qué la sensación de 15 años JJ Gabriel quiere dejar el Manchester United mientras su familia emite un veredicto demoledor sobre el declive del club
Buscando una vía de escape de Old Trafford
La sensación adolescente ha dejado atónitos a los dirigentes del Manchester United al presentar recientemente una solicitud formal para ser dado de baja. Gabriel, que pertenece al club desde que tenía 11 años, quiere que su actual contrato quede rescindido antes de su vencimiento al final de la temporada. Sin embargo, el Manchester United ha rechazado con firmeza esta vía, con la esperanza de retener a un jugador que impresionó durante la pretemporada con el primer equipo.
Según los informes, la tensión se disparó tras la ausencia de Gabriel en los últimos partidos del primer equipo. El joven se quedó fuera de la convocatoria en la contundente victoria por 4-0 en la Champions League ante el Sabah, así como en la decepcionante eliminación por 3-2 en la Carabao Cup a manos del Brighton. Con su 16º cumpleaños acercándose el 6 de octubre, la posibilidad de que firme ahora un acuerdo de beca parece cada vez más remota.
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¿Por qué JJ Gabriel quiere salir del Manchester United?
El deseo de Gabriel de cambiar de aires está profundamente arraigado en la valoración de su entorno sobre la situación actual del United. Según el Daily Mail, su familia considera que el conjunto de Mánchester se ha quedado muy por detrás de equipos como Arsenal, Manchester City, Bayern de Múnich, Barcelona y Real Madrid. Están decididos a que el delantero continúe su formación junto a los mejores del mundo.
Esa ambición ha puesto rápidamente en alerta a algunos de los clubes más grandes del continente. Según se informa, ya han tenido lugar conversaciones preliminares con Barcelona y Real Madrid, y el pasaporte irlandés de la UE de Gabriel facilita el camino para un posible traslado a España. El Bayern de Múnich también sigue de cerca la situación, mientras los agentes se apresuran a asegurarse la representación del codiciado adolescente.
Si el joven prefiere seguir en Inglaterra, el Chelsea lidera actualmente la carrera en el ámbito nacional. Un movimiento a Stamford Bridge se vería complicado por la actual sanción de nueve meses del Chelsea para inscribir jugadores de la academia, lo que significaría que Gabriel estaría obligado a esperar hasta enero para firmar oficialmente.
Un club en transición
El duro veredicto de la familia sobre el declive del United refleja las duras realidades a las que se enfrenta el primer equipo sobre el terreno de juego. El Manchester United no ha logrado conquistar un título de la Premier League desde la salida de Sir Alex Ferguson en 2013. Su actual campaña doméstica ha comenzado de forma desastrosa, lo que agrava la frustración de los talentos emergentes que buscan un entorno estable.
El United languidece en la 12.ª posición tras un reciente empate 1-1 con el Fulham, después de haber logrado solo una victoria en sus primeros cinco partidos de liga. Unido a su temprana eliminación de la Carabao Cup, el ambiente general en Old Trafford está muy lejos del nivel de élite que espera el entorno de Gabriel.
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Carrick predica paciencia
El Manchester United debe manejar ahora un delicado pulso con una de sus promesas más brillantes, sabiendo que el próximo mes podría estallar fácilmente una agria disputa. El técnico de los Red Devils, Michael Carrick, ha instado públicamente a la estrella de la academia a que tenga paciencia, subrayando la necesidad de proteger al adolescente de una enorme presión externa.
«Creo que es un chico joven, JJ, y creo que es importante que, desde luego, no saquemos nada aquí», explicó recientemente Carrick. «Creo que con la exposición, el escrutinio y todo eso, hay que tener cuidado, ser sensatos y pensar en él por encima de todo».
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