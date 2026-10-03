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Muhammad Zaki
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Revelado: por qué José Mourinho está dispuesto a dejar en el banquillo a la superestrella del Real Madrid Vinicius Jr de cara al crucial Clásico contra el Barcelona

Vinicius Junior
Real Madrid
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J. Mourinho
Real Madrid vs Villarreal
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Según las informaciones, el entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, está dispuesto a hacer un importante ajuste táctico dejando a Vinicius Jr en el banquillo para el próximo duelo contra el Villarreal. La decisión llega mientras el técnico portugués busca gestionar el bajón de forma del delantero antes del primer Clásico de la temporada.

  • Mourinho planea un descanso a corto plazo

    Mourinho se prepara para tomar una importante decisión de alineación de cara al próximo partido del Real Madrid contra el Villarreal el 10 de octubre. Según Defensa Central, el técnico portugués dejará a Vinicius Jr fuera de su once inicial en un intento deliberado de ayudar al brasileño a recuperar su chispa devastadora.

    El delantero ha vivido un inicio de temporada sorprendentemente frustrante, con dificultades para marcar los partidos con su habitual desborde ofensivo. Su característico regate en el uno contra uno y su participación general en las acciones del Real Madrid en el último tercio han disminuido de forma notable. Como resultado, Mourinho está dispuesto a intervenir antes de que la situación descarrile por completo el ritmo del atacante.


  • imago-sport-1083959258.jpgAction Plus

    La resaca del Mundial pasa factura

    Los problemas del extremo a nivel de clubes parecen estar profundamente ligados a un persistente bloqueo mental tras la decepción sufrida con su selección. Durante la reciente victoria de Brasil por 4-2 ante Australia en un amistoso, el centrocampista del Arsenal Bruno Guimaraes cedió a Vinicius un penalti en el minuto 80 para ayudar a levantarle el ánimo, un gesto que la estrella del Madrid agradeció profundamente.

    Tras el partido, el delantero habló con franqueza de su frágil estado mental y agradeció a sus compañeros de selección su solidaridad.

    «Bruno Guimaraes es nuestro lanzador de penaltis cuando Raphinha no juega, y pensé que querría tirarlo, pero sabe que ahora mismo necesito un poco de confianza, en este momento», explicó Vinicius. «Mis compañeros saben que ahora necesito confianza. Perder un Mundial es duro y difícil de aceptar, y la recuperación nunca es fácil».


  • No hay pánico en el Real Madrid

    A pesar de la inminente suplencia ante el Villarreal y de su admisión de una crisis de confianza, no existe absolutamente ningún pánico interno respecto al estatus del extremo en el Bernabéu. Mourinho sigue considerando al atacante un pilar indispensable de su proyecto deportivo y no tiene ninguna intención de apartarlo a largo plazo.

    El cuerpo técnico del Madrid cree firmemente que un periodo prolongado en el banquillo solo dañaría aún más la confianza del jugador. En su lugar, están tratando esta próxima ausencia como un reinicio muy específico y breve. La enorme profundidad ofensiva del club les permite ejecutar esta rotación de lujo sin sacrificar de forma significativa su potencial ofensivo.


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    Preparando el camino hacia El Clásico

    El objetivo principal de este descanso temporal es garantizar que el delantero llegue a pleno rendimiento al primer Clásico crucial de la temporada contra el Barcelona, el 25 de octubre.

    Tras el choque contra el Villarreal, el plan es que el brasileño recupere de inmediato su sitio en el once inicial. Se espera que sea titular contra la Roma, el Sevilla y el RB Leipzig, partidos que servirán como pasos esenciales para reconstruir adecuadamente su forma física de competición, la repetición de acciones en partido y su desparpajo ofensivo antes de medirse a su feroz rival doméstico.

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