Mourinho se prepara para tomar una importante decisión de alineación de cara al próximo partido del Real Madrid contra el Villarreal el 10 de octubre. Según Defensa Central, el técnico portugués dejará a Vinicius Jr fuera de su once inicial en un intento deliberado de ayudar al brasileño a recuperar su chispa devastadora.

El delantero ha vivido un inicio de temporada sorprendentemente frustrante, con dificultades para marcar los partidos con su habitual desborde ofensivo. Su característico regate en el uno contra uno y su participación general en las acciones del Real Madrid en el último tercio han disminuido de forma notable. Como resultado, Mourinho está dispuesto a intervenir antes de que la situación descarrile por completo el ritmo del atacante.



