En un verano en el que la capital española ha vivido agitada por el regreso del legendario técnico portugués, Mourinho no ha tardado en marcar territorio. Pese a que Yamal presume de unos asombrosos tres títulos de La Liga en su todavía incipiente carrera, además de una Eurocopa y un Mundial, el entrenador del Real Madrid se muestra tajante en que el jugador de 19 años no tiene sitio en sus planes.

Yamal firmó 42 contribuciones de gol en 45 partidos la temporada pasada, consolidándose como uno de los principales candidatos al Balón de Oro de 2026. Sin embargo, cuando El Chiringuito le preguntó si le gustaría llevar a la sensación azulgrana al Bernabéu, Mourinho fue tajante: "No. Es un gran jugador, sin ninguna duda, un futbolista joven con un potencial increíble. Ser campeón de Europa y del mundo a su edad no es normal, pero aquí tenemos una plantilla de primer nivel; no le haría sitio a nadie. Estos son mis chicos ahora. Y mis jugadores son los mejores".



