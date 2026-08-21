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Revelado: por qué José Mourinho dice que NUNCA ficharía a la sensación del Barcelona Lamine Yamal por el Real Madrid
Mourinho desprecia al niño de oro del Barcelona
En un verano en el que la capital española ha vivido agitada por el regreso del legendario técnico portugués, Mourinho no ha tardado en marcar territorio. Pese a que Yamal presume de unos asombrosos tres títulos de La Liga en su todavía incipiente carrera, además de una Eurocopa y un Mundial, el entrenador del Real Madrid se muestra tajante en que el jugador de 19 años no tiene sitio en sus planes.
Yamal firmó 42 contribuciones de gol en 45 partidos la temporada pasada, consolidándose como uno de los principales candidatos al Balón de Oro de 2026. Sin embargo, cuando El Chiringuito le preguntó si le gustaría llevar a la sensación azulgrana al Bernabéu, Mourinho fue tajante: "No. Es un gran jugador, sin ninguna duda, un futbolista joven con un potencial increíble. Ser campeón de Europa y del mundo a su edad no es normal, pero aquí tenemos una plantilla de primer nivel; no le haría sitio a nadie. Estos son mis chicos ahora. Y mis jugadores son los mejores".
- Laci Perenyi
El ascenso de Yan Diomande
Parte de la confianza de Mourinho proviene de la enorme inversión veraniega del propio club. El Real Madrid cerró recientemente el fichaje de Yan Diomande procedente del RB Leipzig por una cifra que alcanza los 140 millones de euros, un récord. Se espera que el internacional marfileño ocupe el puesto de extremo derecho esta temporada, mientras Vinicius Junior sigue dominando en la banda opuesta después de rechazar un lucrativo traspaso al Arsenal.
Al hablar de la antigua promesa del RB Leipzig, Mourinho explicó: «Encontrar un jugador de banda [como Diomande] que sea rápido, agresivo y pueda jugar en las dos bandas no es fácil, es increíblemente difícil. Además, es joven, tiene margen de mejora y le quedan muchos años por delante en el Real Madrid... Yo analizo el perfil del jugador y lo que puede aportar a mi equipo, y sobre esa base dije: “Sí, lo quiero”».
El giro táctico de Flick en el Barcelona
Mientras Mourinho prepara a sus Galácticos, el Barcelona afronta un cambio de guardia bajo las órdenes de Hansi Flick. Tras las sonadas salidas de Robert Lewandowski al Chicago Fire y de Ferran Torres al Paris Saint-Germain, se espera que Yamal asuma aún más responsabilidad.
A pesar de la feroz rivalidad, Mourinho sí tuvo un raro momento de elogio hacia el trabajo que se está haciendo en el Barcelona. Cuando le preguntaron por el estado actual del equipo de Flick, el exentrenador del Chelsea y del Manchester United admitió: "Sí, me gustan. Están haciendo un trabajo brillante. Flick, Deco y, obviamente, los jugadores... me gusta lo que estoy viendo".
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Batalla por la supremacía en LaLiga
La próxima campaña se perfila como una de las más competidas de los últimos tiempos, con Yamal y Diomande representando a la próxima generación de iconos globales. El Real Madrid está desesperado por bajar al Barcelona de su trono después de que Flick guiara al club a conquistar títulos nacionales consecutivos.
Con el inicio de la temporada 2026-27, la presión recaerá sobre Diomande para justificar su enorme precio y demostrar que Mourinho tenía razón al pasar por alto al adolescente más valioso del mundo. Para Yamal, el desafío será mantener su trayectoria histórica y mostrarle exactamente al técnico del Real Madrid lo que se está perdiendo.
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