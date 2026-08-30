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Revelado: por qué Emiliano Martínez rechazó ofertas de rivales para completar su traspaso al Chelsea por 7,5 millones de libras en medio de los vínculos con la Juventus
El Chelsea cierra un fichaje a precio de ganga por un campeón del mundo
El Chelsea ha reforzado con rapidez su portería al fichar a Martinez procedente del Aston Villa en una operación a precio reducido de 7,5 millones de libras. El jugador, de 33 años, había estado presionando para salir durante todo el mercado de verano, lo que llevó al Villa a autorizar su marcha tras la llegada de Zion Suzuki desde el Parma.
El Chelsea inicialmente planeaba mantener a Robert Sanchez como su portero titular. Sin embargo, la poco convincente actuación del español en la jornada inaugural de la Premier League contra el Fulham obligó a la cúpula del club a cambiar de idea y aceleró su búsqueda de un número uno fiable.
A pesar de haber estado cerca de fichar por el gigante italiano Juventus al principio del mercado, Martinez dejó de lado otras ofertas. Según The Guardian, el exjugador del Arsenal estaba decidido a poner rumbo al oeste de Londres, muy influido por la oportunidad de formar parte del sistema táctico de Alonso.
- Getty Images Sport
Martínez expone sus ambiciones en Stamford Bridge
En declaraciones a la web oficial del Chelsea, el veterano portero expresó su enorme satisfacción por haber cerrado el traspaso. "Estoy encantado de estar en este club de fútbol", afirmó Martínez. "Venir al Chelsea, para mí y para mi familia, fue una decisión fácil de tomar y estoy absolutamente encantado; no veo la hora de empezar".
El argentino también destacó su feroz espíritu competitivo, dejando claro que espera pelear por los grandes títulos a las órdenes de Alonso. "Quiero tener éxito aquí. Soy alguien que quiere ganar en todo lo que hace y quiero traer eso aquí, a este club de fútbol, porque es un club de fútbol que gana títulos, así que creo que es una buena combinación".
Un descenso brutal para Sánchez
La llegada de Martinez con un contrato de tres años reconfigura de inmediato la jerarquía en Stamford Bridge. Se espera que entre directamente en el once inicial, alterando por completo el panorama para los porteros que ya estaban en la plantilla.
Sanchez afronta ahora un futuro desalentador en el oeste de Londres. El ex del Brighton ha quedado relegado de hecho a la tercera opción, con el joven belga Mike Penders situado como principal suplente de Martinez.
El Chelsea aspira a una mejora enorme tras un decepcionante décimo puesto la pasada temporada. Con Alonso ahora al mando, la cúpula del club espera que esta plantilla renovada presente una seria candidatura para clasificarse para la Liga de Campeones.
- AFP
Sánchez se dirige hacia la puerta de salida
Con Martinez bajo palos, el Chelsea centrará ahora su atención en resolver el futuro inmediato de Sanchez. El español ha sido completamente apartado y debe encontrar un nuevo club antes de que se cierre el mercado de fichajes. El informe de The Guardian añade que sus representantes ya están gestionando el interés de equipos de toda Inglaterra, de la Europa continental y de Arabia Saudí.
Sobre el césped, Alonso tendrá que esperar un poco para dar el debut a su nuevo fichaje de 7,5 millones de libras. Martinez no llegó al plazo de inscripción del viernes, por lo que no podrá jugar el duelo del domingo contra el Brighton. El argentino pasará los próximos días preparándose para una probable primera aparición el próximo fin de semana contra su exequipo, el Arsenal, en el Emirates Stadium.
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