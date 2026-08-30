Revelado: por qué Emiliano Martínez rechazó ofertas de rivales para completar su traspaso al Chelsea por 7,5 millones de libras en medio de los vínculos con la Juventus

El Chelsea ha reforzado con rapidez su portería al fichar a Martinez procedente del Aston Villa en una operación a precio reducido de 7,5 millones de libras. El jugador, de 33 años, había estado presionando para salir durante todo el mercado de verano, lo que llevó al Villa a autorizar su marcha tras la llegada de Zion Suzuki desde el Parma.

El Chelsea inicialmente planeaba mantener a Robert Sanchez como su portero titular. Sin embargo, la poco convincente actuación del español en la jornada inaugural de la Premier League contra el Fulham obligó a la cúpula del club a cambiar de idea y aceleró su búsqueda de un número uno fiable.

A pesar de haber estado cerca de fichar por el gigante italiano Juventus al principio del mercado, Martinez dejó de lado otras ofertas. Según The Guardian, el exjugador del Arsenal estaba decidido a poner rumbo al oeste de Londres, muy influido por la oportunidad de formar parte del sistema táctico de Alonso.



