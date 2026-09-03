El director deportivo del Racing de Santander, Chema Aragón, confirmó lo cerca que estuvo el Arsenal de hacerse con la firma de García. Reveló que el club de la Premier League lideró la carrera hasta las últimas horas del mercado.

«Parecía que estaba hecho con el Arsenal, y entonces nosotros también entramos con una cesión», explicó Aragón a la prensa. «Ayer cambiaron las cosas, y lo que parecía que iba a ser una cesión se convirtió en un acuerdo de propiedad compartida.

«Yo describiría a Pablo García como Raul Gonzalez Blanco, lo que tiene por encima de todo es olfato de gol, ese instinto asesino, y normalmente la mete. Mi mayor preocupación era perder esa capacidad goleadora durante un tiempo tras la lesión de Andrés Martín. Cuando surgió la verdadera oportunidad de fichar a ese jugador (García), no dudamos ni un segundo».