Getty Images Sport
Traducido por
Revelado: por qué el PSG lleva dos estrellas en su escudo en la Ligue 1 esta temporada
El PSG confirma a una doble estrella
El PSG lucirá con orgullo dos estrellas sobre el escudo del club en todas las competiciones durante la temporada 2026-27. El gigante francés tomó deliberadamente la decisión de homenajear sus triunfos consecutivos en la Liga de Campeones.
Los aficionados más atentos detectaron rápidamente el detalle añadido durante los amistosos de pretemporada ante el Mallorca y el Manchester United. Las camisetas actualizadas también tuvieron un gran protagonismo en la victoria en el Trophée des Champions sobre el Lens.
El equipo de Enrique ha seguido llevando las estrellas en sus primeros partidos de la Ligue 1 ante el Rennes, el Lille y el Mónaco. La medida supone un cambio significativo respecto a su enfoque anterior sobre las conmemoraciones europeas.
- AFP
Celebrando un hito histórico europeo
El club confirmó recientemente sus planes con la equipación al medio local ICI Paris Ile-de-France. Aclaró que la plantilla lucirá las dos estrellas en todos los torneos nacionales y continentales, incluida la Coupe de France.
Responsables del club explicaron que la decisión se tomó específicamente para destacar su reciente dominio europeo. Un representante del PSG dijo a la radio local que las estrellas están pensadas con orgullo para «celebrar el logro del Back 2 Back».
Sin embargo, la cúpula parisina subrayó que esto no representa un cambio permanente en el logotipo oficial. Las estrellas simplemente sirven como una celebración temporal de sus monumentales títulos consecutivos.
Alejarse del enfoque de una sola estrella
La postura actual difiere enormemente de su política original con respecto a la equipación. Después de arrollar al Inter de Milán por 5-0 en la final de la Champions League de 2025 en Múnich, el PSG adoptó una estrategia mucho más conservadora.
La incorporación de una sola estrella dividió inicialmente a la apasionada afición del club. Algunos seguidores acogieron la idea, mientras que otros consideraron que simplemente imitaba a cierto club del sur de Francia que sigue viviendo del pasado.
Como solución de compromiso, el PSG limitó la estrella en solitario a las noches europeas, el Mundial de Clubes y la Supercopa de la UEFA. Evitó deliberadamente llevar ese distintivo en las competiciones nacionales durante toda la campaña 2025-26.
- AFP
Con la vista puesta en un histórico triplete europeo consecutivo
Como la modificación no es permanente, el PSG quitará las estrellas la próxima temporada si no logra revalidar su corona europea. Sin embargo, conseguir un histórico «three-peat» supondría lógicamente añadir una tercera estrella a la camiseta.
Tras su emocionante victoria en la tanda de penaltis sobre el Arsenal en Budapest el pasado mayo, la plantilla sigue centrada en prolongar su dominio continental. Un tercer título consecutivo de la Champions League consolidaría definitivamente su legado moderno.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias