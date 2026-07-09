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Revelado: por qué el Manchester United corre para vender a Marcus Rashford antes del 8 de agosto
Una fecha límite estricta para la salida
Según The Sun, el Manchester United quiere cerrar el traspaso de Rashford antes de viajar a Irlanda el 8 de agosto. La plantilla volará a Dublín desde Gotemburgo, tras el amistoso contra el París Saint-Germain, para iniciar la preparación veraniega.
El club espera que, el 9 de agosto, regresen todos los mundialistas. Como Rashford está con la selección, el United tiene un margen muy breve para concretar la salida del jugador de 28 años.
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Rashford exige claridad sobre su futuro
El delantero ha dejado claro que quiere marcharse y reafirmó sus intenciones antes del Inglaterra-México en el Mundial. Rashford no quiere que su situación de club afecte a su rendimiento con la selección, pero parece haber dejado claro que ve su futuro lejos de Old Trafford.
Al respecto, afirmó: «Fui claro antes del Mundial: quería que se cerrara antes. Si no era posible, que se esperara hasta después. Quiero estar concentrado. Estamos luchando por algo especial».
Opciones fallidas y obstáculos en las transferencias
A pesar de marcar 14 goles con el Barcelona y ayudar al equipo a ganar La Liga, el fichaje definitivo de Rashford no se concretó. El Barcelona tenía una opción de compra de 26 millones de libras que expiró el 15 de junio; en su lugar, gastó 70 millones en Anthony Gordon.
Se vinculó al Tottenham con el canterano, pero se cree que Rashford espera una oferta de un club que juegue la Liga de Campeones. Su buen rendimiento en el Barça le devolvió un lugar en la selección inglesa y confirmó su nivel para el fútbol europeo.
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El United cambia su estrategia de fichajes
El Manchester United ya no cederá a Rashford. Tras ceder a André Onana al Trabzonspor para la temporada 2026-27, el club prioriza ahora los traspasos definitivos, como el de Rasmus Hojlund al Nápoles por 38 millones de libras. Para la era pos-Rashford, el United busca sustitutos y ya considera al extremo del West Ham Crysencio Summerville.
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