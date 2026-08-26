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RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Revelado: por qué el «loco» regreso de Jose Mourinho al Real Madrid ha dejado a Portugal en estado de shock

J. Mourinho
Real Madrid
Primera División
Benfica
Primeira Liga

Jose Mourinho ha regresado de forma sensacional al Real Madrid, 13 años después de su primera salida, con el objetivo de poner fin a la reciente sequía de títulos del club. El movimiento ha provocado una enorme sorpresa en Portugal tras una etapa decepcionante en el Benfica, lo que plantea dudas sobre si el legendario entrenador ha cambiado de verdad.

  • Mourinho regresa al Real Madrid

    Mourinho ha regresado a Madrid, poniéndose al mando en el Santiago Bernabéu 13 años después de su primera salida. El legendario técnico portugués llega con su entusiasmo intacto, con el claro mandato de restaurar el dominio nacional y europeo.

    El Real Madrid ha encadenado dos temporadas consecutivas sin ganar un título, lo que ha llevado a la cúpula del club a recurrir a una cara muy conocida. El principal objetivo de Mourinho será borrar el recuerdo de esos años estériles y devolver los títulos a la capital española.

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    La prensa portuguesa, atónita por el movimiento

    El nombramiento ha generado una gran conmoción en la tierra natal de Mourinho. El técnico llega a Madrid directamente después de una decepcionante etapa al frente del Benfica, lo que ha llevado a muchos a preguntarse por qué uno de los clubes más grandes del mundo ha apostado por un entrenador que recientemente tuvo dificultades para cumplir con las expectativas. El periodista portugués Luis Cristovao, que siguió de cerca el paso de Mourinho por Lisboa, expresó su total incredulidad ante el movimiento.

    "Después de lo que hizo aquí, que no fue espectacular ni particularmente positivo, volver a Madrid es una locura. Es completamente inesperado", explicó Cristovao, citado por Mundo Deportivo.

  • ¿Ha cambiado el entrenador legendario?

    En su presentación, Mourinho proyectó una imagen más calmada y conciliadora, un contraste evidente con su famosa personalidad combativa. Cristovao señala que se produjo un fenómeno similar cuando llegó por primera vez al Benfica, impulsado por el deseo de volver a asentarse en la cima.

    «Ha cambiado porque ha pasado por mucho y, de alguna manera, ha dejado la élite del fútbol mundial», observó el periodista. «Aquí, cuando llegó, tuvimos exactamente la misma sensación. Parecía cambiado, parecía otra persona. Más amable y más tranquilo.

    «Una cosa es cuando llega y otra muy distinta es cuando la situación, las preguntas y los partidos se vuelven más difíciles a su alrededor. Y ahí te diría que sí, es un Mourinho con más años, pero el mismo Mourinho en el fondo».

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  • Mourinho viniciusGetty Imaes

    Devolver la gloria al Bernabéu

    Mourinho afronta ahora la gran tarea de devolver al Real Madrid al camino de los títulos. Después de arrancar la temporada con una victoria por 2-1 sobre el Espanyol, el Madrid buscará ahora otro triunfo cuando se mida a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu en su próximo partido de Liga.

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