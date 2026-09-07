El Arsenal se recuperó de un inicio desastroso para lograr una emocionante victoria por 2-1 sobre el Chelsea en un trepidante derbi londinense de la Premier League. El Arsenal se vio por detrás en el marcador antes de que se cumplieran dos minutos en el Emirates Stadium.

Rogers, del Chelsea, dejó atónita a la afición local con una volea soberbia para abrir el marcador. Los visitantes aprovecharon que el Arsenal no despejó adecuadamente una falta colgada por el capitán del Chelsea, Reece James. El balón suelto acabó cayéndole perfectamente a Rogers en la frontal del área. Pese a no golpearla de forma totalmente limpia, el hombre de 117 millones de libras vio cómo su volea superaba a David Raya y se colaba en la escuadra baja.