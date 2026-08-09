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Revelado: por qué el centrocampista del Liverpool Curtis Jones se quedó fuera del amistoso ante el Mónaco en medio de los vínculos con un traspaso al Inter de Milán
Una medida de precaución por lesión explica la ausencia de Jones
La decisión de dejar fuera a Jones de la convocatoria para el penúltimo amistoso del verano no fue, como algunos temían, una señal directa de una inminente salida del club. En cambio, la decisión táctica estuvo motivada por el cuidado físico tras un calendario extenuante durante la reciente gira del club por Estados Unidos. Según Liverpool Echo, Jones se quedó fuera como una medida puramente de precaución después de que el jugador de 25 años advirtiera una pequeña molestia física durante las sesiones de entrenamiento previas al partido ante el Mónaco.
Aunque no se cree que la lesión sea grave, el momento ha suscitado lógicamente escrutinio dado el estatus actual del jugador dentro de la plantilla. Bajo las órdenes del nuevo entrenador, Andoni Iraola, Jones ha estado trabajando duro para adaptarse a un nuevo sistema táctico, acumulando minutos importantes durante la gira de alto perfil por Estados Unidos. Sin embargo, el recurrente problema de las cuestiones físicas sigue persiguiendo al conjunto de Merseyside, recordando a los aficionados la crisis de lesiones que descarriló buena parte de la temporada anterior.
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Vínculos de traspaso e incertidumbre contractual
Más allá de las preocupaciones inmediatas por la lesión, el relato en torno a Jones está muy condicionado por su futuro a largo plazo en el Liverpool. El centrocampista entra actualmente en el último año de su contrato, una situación que a menudo obliga a un club a mover ficha en el mercado de fichajes. Sin un puesto garantizado como titular en la configuración preferida del centro del campo de Iraola, cada vez cobra más fuerza la idea de que el canterano podría estar abierto a un nuevo reto en otro destino.
El Inter ha surgido como el principal candidato a hacerse con su fichaje, y al parecer el gigante de la Serie A ha identificado a Jones como un objetivo clave para reforzar sus opciones en el centro del campo de cara a la próxima temporada italiana. Los informes apuntan a que el Inter ya ha presentado dos ofertas formales por el jugador del Liverpool, aunque ambas propuestas fueron rechazadas rápidamente por la cúpula del Liverpool al no alcanzar la valoración interna que el club hace del futbolista.
A Iraola se le acumulan los problemas físicos
La situación de Jones es indicativa de un problema más amplio al que se enfrenta Iraola mientras afronta su primera pretemporada al frente de uno de los gigantes de la Premier League. El técnico español ha heredado una plantilla que sigue lastrada por diversas molestias y bajas de larga duración, lo que complica su capacidad para implantar un nuevo estilo de juego. Al margen de Jones, Liverpool no puede contar actualmente con Hugo Ekitike y Conor Bradley, y se espera que ambos sigan de baja en el futuro inmediato.
Además, la línea defensiva se ha visto muy exigida por la ausencia continuada de Jeremy Jacquet, que todavía no ha participado en los partidos de preparación veraniegos, y por una lesión reciente del polivalente Joe Gomez. La espera para que Giovanni Leoni recupere plenamente la forma solo ha aumentado la inquietud entre bastidores en el AXA Training Centre.
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De cara a la nueva temporada
A pesar del ruido en torno a su posible salida y de la frustración por un pequeño contratiempo físico, Jones sigue siendo una figura importante en el vestuario del Liverpool. Su versatilidad y su capacidad técnica han sido elogiadas por los sucesivos entrenadores, y su condición de canterano aporta un valor añadido a la composición de la plantilla. La esperanza dentro del club es que esta última medida de precaución sea suficiente para que pueda volver a entrenarse en los próximos días, lo que le permitiría participar en la fase final de la pretemporada antes de que comience la competición oficial. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si sigue en el Liverpool o inicia un nuevo capítulo en Italia.
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