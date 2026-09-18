El Barcelona podría estar lamentando ya una importante decisión de mercado tomada este verano tras una ventana caótica. Según los informes, el club catalán rechazó la oportunidad de fichar al prometedor delantero español Espi cuando fue puesto en el mercado.

En lugar de cerrar su llegada al Camp Nou, el atacante de 21 años finalmente fichó por su histórico y feroz rival, el Madrid. Espi está disfrutando ahora de un inicio muy alentador bajo los focos del Santiago Bernabéu.

Según el medio español Cadena SER, el talentoso delantero fue ofrecido expresamente al Barcelona antes de su marcha al Madrid. Sin embargo, el Barça acabó optando por buscar otras opciones para reforzar su ataque mientras apuntala su plantilla.