El Barcelona tenía previsto homenajear a los ocho miembros de su plantilla que ayudaron a España a conquistar el Mundial en Nueva Jersey el mes pasado. El homenaje iba a celebrarse el jueves antes de su partido de LaLiga contra el Athletic Club en el Camp Nou. En toda España, otros equipos de Primera ya han reconocido a sus estrellas internacionales campeonas en sus recientes estrenos en casa.

Sin embargo, el gigante catalán canceló de forma abrupta sus planes debido al creciente malestar. La polémica se deriva de la victoria por 5-0 del domingo ante el Elche, donde, según se informa, aficionados desplazados fueron golpeados y las autoridades les confiscó sus banderas esteladas independentistas. Esta respuesta contundente obligó a la directiva del club a intervenir y modificar su programa para el día de partido.



