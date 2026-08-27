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Revelado: por qué el Barcelona ha descartado el homenaje al Mundial para las estrellas de España
Aumenta la tensión en el Camp Nou
El Barcelona tenía previsto homenajear a los ocho miembros de su plantilla que ayudaron a España a conquistar el Mundial en Nueva Jersey el mes pasado. El homenaje iba a celebrarse el jueves antes de su partido de LaLiga contra el Athletic Club en el Camp Nou. En toda España, otros equipos de Primera ya han reconocido a sus estrellas internacionales campeonas en sus recientes estrenos en casa.
Sin embargo, el gigante catalán canceló de forma abrupta sus planes debido al creciente malestar. La polémica se deriva de la victoria por 5-0 del domingo ante el Elche, donde, según se informa, aficionados desplazados fueron golpeados y las autoridades les confiscó sus banderas esteladas independentistas. Esta respuesta contundente obligó a la directiva del club a intervenir y modificar su programa para el día de partido.
- AFP
Laporta explica la llamada
Al abordar el repentino cambio de planes del miércoles, el presidente del club, Joan Laporta, confirmó que los festejos previos al partido ya no seguirán adelante. Insistió en que el clima actual hacía imposible justificar un acto de celebración.
"La ceremonia para homenajear a los campeones del mundo no se celebrará", afirmó Laporta. "No se celebrará porque no se está llevando a cabo en el contexto más apropiado. [La Real Federación Española de Fútbol] entiende la decisión".
El dirigente del Barcelona también defendió el derecho de los aficionados a mostrar la Estelada, un símbolo destacado de la independencia catalana. "El fútbol debe servir para unir, no para crear ciertas confrontaciones", añadió. "La Estelada representa la forma de pensar de muchos aficionados del Barça y catalanes. Forma parte de la libertad de expresión".
Condenando la actuación policial contra los aficionados
La cuestión más amplia reside en el trato a los aficionados que exhiben símbolos regionales, que sigue siendo un tema profundamente sensible en España. Laporta no se mordió la lengua en sus críticas a las autoridades y adoptó una postura firme contra la violencia presenciada durante el fin de semana.
«Condenamos y rechazamos la actuación desproporcionada de los agentes de la policía nacional que agredieron a aficionados del Barcelona por llevar la Estelada antes del partido contra el Elche», declaró Laporta. «Exigimos que esta actuación, una vez confirmados los hechos, reciba el castigo y las sanciones correspondientes».
Concluyó con una firme petición en favor de la seguridad de los aficionados de cara al futuro: «Esperamos que un castigo adecuado contribuya a garantizar que los catalanes y los aficionados del Barcelona puedan llevar la bandera sin miedo a sufrir daños físicos ni a ser estigmatizados por las fuerzas de seguridad del Estado».
- Getty Images Sport
El foco vuelve a las obligaciones nacionales
A pesar de la polémica extradeportiva que ha eclipsado la previa, el Barcelona centra ahora su atención en lo que ocurra sobre el césped. El club catalán recibirá al Athletic Club este jueves por la noche sin la presentación previa al partido que estaba prevista inicialmente.
Buscará apoyarse en su contundente victoria sobre el Elche y mantener el impulso en su campaña de La Liga, mientras los asuntos políticos fuera del campo siguen acaparando los titulares.
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