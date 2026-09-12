Revelado: por qué Bruno Fernandes se vio obligado a jugar los 90 minutos contra el Sabah mientras el capitán del Manchester United fue visto cojeando antes del derbi de Mánchester

Fernandes ha soportado un exigente inicio de la nueva campaña, al disputar todos y cada uno de los minutos de los primeros cuatro partidos del Manchester United. El jugador de 32 años ha seguido siendo una figura clave para el equipo de Carrick, con cuatro goles en ese periodo, incluido un tanto vital en la reciente victoria por 4-0 en la Champions League ante el Sabah FK en Old Trafford. Sin embargo, esa carga de trabajo prolongada parece haber pasado factura de inmediato, con unas imágenes virales posteriores al partido en las que se ve al capitán cojeando ostensiblemente junto al personal médico mientras salía del estadio.

Carrick admitió que, aunque pretendía rotar a su plantilla, el desarrollo del partido ante el Sabah hizo que Fernandes tuviera que seguir sobre el césped hasta el pitido final. El técnico es plenamente consciente de las exigencias físicas que está soportando su capitán talismán, pero insistió en que la decisión de mantenerlo en el campo fue una cuestión de necesidad durante el encuentro.



