La Liga regresa este fin de semana con un formato singular, ya que la primera jornada contará con solo seis partidos. De forma clave, los gigantes de la máxima categoría española Barcelona y Madrid no entrarán en acción. El Deportivo Alavés recibe al Getafe en el partido inaugural el sábado por la tarde, seguido del Sevilla contra el Rayo Vallecano. Racing de Santander, Espanyol, Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid también jugarán en un inicio de calendario escalonado.

El inusual fin de semana inaugural es el resultado de un acuerdo entre La Liga y el sindicato de futbolistas de España, la AFE. El pacto impone un descanso obligatorio para los jugadores cuyas selecciones alcanzaron las semifinales del Mundial.