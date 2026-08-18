Rodri ha llegado a Cataluña para cerrar un importante fichaje por el Barcelona este verano tras rechazar el interés del Real Madrid. El centrocampista fue nombrado mejor jugador del Mundial de 2026 y sigue entre los principales candidatos al Balón de Oro de este año. A pesar de sus recientes problemas físicos, la estrella española despertó el interés de varios grandes clubes europeos tras sus sobresalientes actuaciones internacionales.

Un traspaso al Santiago Bernabéu parecía estar cerca, pero el centrocampista finalmente optó por el gigante catalán. Una conversación crucial con Guardiola resultó decisiva para hacer cambiar de opinión a Rodri. El exentrenador del City le convenció de que su estilo de juego encajaba mucho mejor en el Barcelona.