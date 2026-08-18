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Revelado: Pep Guardiola desempeñó un papel secreto para convencer a Rodri de rechazar al Real Madrid y fichar por el Barcelona
Guardiola convence a Rodri para fichar por el Barcelona
Rodri ha llegado a Cataluña para cerrar un importante fichaje por el Barcelona este verano tras rechazar el interés del Real Madrid. El centrocampista fue nombrado mejor jugador del Mundial de 2026 y sigue entre los principales candidatos al Balón de Oro de este año. A pesar de sus recientes problemas físicos, la estrella española despertó el interés de varios grandes clubes europeos tras sus sobresalientes actuaciones internacionales.
Un traspaso al Santiago Bernabéu parecía estar cerca, pero el centrocampista finalmente optó por el gigante catalán. Una conversación crucial con Guardiola resultó decisiva para hacer cambiar de opinión a Rodri. El exentrenador del City le convenció de que su estilo de juego encajaba mucho mejor en el Barcelona.
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La conversación que cambió el rumbo
Los detalles de la intervención de Guardiola fueron desvelados en el programa de la televisión española El Chiringuito. El periodista Juanfe Sanz reveló que Rodri buscó la opinión personal de Guardiola antes de cerrar su próximo club, debido a la estrecha relación que mantienen al margen del fútbol.
Guardiola aconsejó al centrocampista que eligiera al conjunto catalán, subrayando que el enfoque táctico del Barcelona le permitiría adaptarse sin problemas. Su consejo resultó decisivo para convencer a Rodri de cambiar de rumbo. Al percibir que el Barcelona le ofrecía un entorno táctico similar al que experimentó con Guardiola en Mánchester, el internacional español decidió comprometer su futuro con el conjunto del Camp Nou.
El estilo del Real Madrid generó gran preocupación
El consejo de Guardiola reforzó las dudas que Rodri ya albergaba sobre un posible fichaje por el Real Madrid. La estrella española tenía reservas sobre su encaje en el sistema táctico de Jose Mourinho en la capital. Las tensiones en torno al Balón de Oro y su posible relación con Vinicius Junior también pesaron en su mente tras acontecimientos previos entre ambas figuras. En última instancia, el Barcelona le ofrecía un estilo de juego mucho más alineado con la filosofía de Guardiola en el Manchester City, lo que hizo que la decisión fuera mucho más clara para el centrocampista.
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Un futuro dorado espera en el Camp Nou
Tras elegir al Barcelona por delante de su eterno rival, Rodri se dispone ahora a someterse al reconocimiento médico antes de cerrar los últimos detalles de su traspaso. Posteriormente, será presentado oficialmente como nuevo jugador azulgrana y comenzará una nueva etapa en su carrera en su país natal.
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