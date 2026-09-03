AFP
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Revelado: las dos razones por las que Mikel Arteta bloqueó el fichaje de Malick Fofana por parte del Arsenal en el último día de mercado antes de su traspaso al Sunderland
La preocupación de Arteta por la intensidad de la Premier League
Aunque el Arsenal estaba desesperado por reforzar su delantera tras las salidas de Leandro Trossard y Gabriel Martinelli, Arteta seguía sin estar convencido por el perfil de Fofana.
Según The Athletic, Arteta tenía dudas sobre la capacidad del extremo de 21 años para adaptarse a las durísimas exigencias físicas y al alto ritmo de la Premier League. A pesar de la innegable calidad técnica y velocidad de Fofana, el cuerpo técnico temía que pudiera tener dificultades para influir de inmediato en los partidos de la manera requerida por un equipo que aspira al título.
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Limitaciones financieras y normativa de la UEFA
Más allá del encaje táctico, el Arsenal también se movía en un panorama financiero complejo. El Lyon estaba deseando vender al joven por una cifra en torno a los 30 millones de libras para recaudar fondos vitales después de no clasificarse para la Champions League. Sin embargo, el club del norte de Londres solo estaba dispuesto a explorar una cesión para evitar la posibilidad de incumplir los estrictos límites de gasto de la UEFA.
El pulso entre un traspaso permanente y un cambio temporal puso fin de forma efectiva al interés del Arsenal. El club ya se había quedado sin opciones en objetivos de alto perfil como Morgan Rogers y Vinicius Junior, mientras que un ambicioso movimiento de última hora por Julian Alvarez, del Atlético de Madrid, tampoco llegó a materializarse después de que el argentino expresara su falta de deseo de regresar al fútbol inglés.
El Sunderland gana la carrera por la joven promesa belga
Mientras el Arsenal se retiraba, se libró una notable batalla en el mercado de fichajes entre el Sunderland y el Crystal Palace por la firma de Fofana. El Sunderland acabó imponiéndose en la carrera de forma dramática, completando con éxito la operación pese al intento de última hora del Crystal Palace de arrebatársela. El equipo de Regis Le Bris logró rescatar el acuerdo al ofrecer una comisión más alta a los representantes del jugador, asegurando finalmente al veloz extremo con un amplio contrato de cinco años.
La cúpula del Sunderland expresó un enorme orgullo por hacerse con un jugador que anteriormente había estado en el radar de gigantes europeos como el Liverpool y el Chelsea. El movimiento representa un golpe significativo para el club de Wearside, que incorpora a un talento de primer nivel considerado una de las promesas más emocionantes de la Ligue 1.
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El director de fútbol elogia el potencial de Fofana
Reflexionando sobre el exitoso fichaje, el director de fútbol del Sunderland, Florent Ghisolfi, se deshizo en elogios hacia la nueva incorporación. «Malick tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League. Es un jugador con un potencial enorme y el Sunderland AFC le proporcionará el entorno adecuado para seguir desarrollándose y prosperando», afirmó Ghisolfi durante la presentación oficial.
Ghisolfi explicó además cómo encaja el extremo en el planteamiento táctico de la plantilla y declaró: «Parte desde la izquierda y complementará la versatilidad de los otros jugadores de banda que tenemos en el club, que pueden actuar por ambos costados. Estamos encantados de dar la bienvenida a Malick al club y esperamos poder apoyarle mientras da los próximos pasos en su carrera».
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