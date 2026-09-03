¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
FRANCE-LYON-SPORT-FOOTBALL-CHAMPIONS LEAGUE-OLYMPIQUE LYONNAIS-OAFP
Muhammad Zaki

Traducido por

Revelado: las dos razones por las que Mikel Arteta bloqueó el fichaje de Malick Fofana por parte del Arsenal en el último día de mercado antes de su traspaso al Sunderland

Fichajes
M. Fofana
Arsenal
M. Arteta
Sunderland
Premier League
Lyon
Ligue 1

La búsqueda de refuerzos ofensivos por parte del Arsenal dio un giro dramático en el último día del mercado de fichajes, ya que el club londinense acabó renunciando a la oportunidad de fichar a la joven promesa belga Malick Fofana. Pese a que se le ofreció la posibilidad de incorporar al bien valorado extremo del Lyon, Mikel Arteta optó por abortar la operación en las últimas horas del mercado.

  • La preocupación de Arteta por la intensidad de la Premier League

    Aunque el Arsenal estaba desesperado por reforzar su delantera tras las salidas de Leandro Trossard y Gabriel Martinelli, Arteta seguía sin estar convencido por el perfil de Fofana.

    Según The Athletic, Arteta tenía dudas sobre la capacidad del extremo de 21 años para adaptarse a las durísimas exigencias físicas y al alto ritmo de la Premier League. A pesar de la innegable calidad técnica y velocidad de Fofana, el cuerpo técnico temía que pudiera tener dificultades para influir de inmediato en los partidos de la manera requerida por un equipo que aspira al título.


    • Anuncios
  • Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Limitaciones financieras y normativa de la UEFA

    Más allá del encaje táctico, el Arsenal también se movía en un panorama financiero complejo. El Lyon estaba deseando vender al joven por una cifra en torno a los 30 millones de libras para recaudar fondos vitales después de no clasificarse para la Champions League. Sin embargo, el club del norte de Londres solo estaba dispuesto a explorar una cesión para evitar la posibilidad de incumplir los estrictos límites de gasto de la UEFA.

    El pulso entre un traspaso permanente y un cambio temporal puso fin de forma efectiva al interés del Arsenal. El club ya se había quedado sin opciones en objetivos de alto perfil como Morgan Rogers y Vinicius Junior, mientras que un ambicioso movimiento de última hora por Julian Alvarez, del Atlético de Madrid, tampoco llegó a materializarse después de que el argentino expresara su falta de deseo de regresar al fútbol inglés.


  • El Sunderland gana la carrera por la joven promesa belga

    Mientras el Arsenal se retiraba, se libró una notable batalla en el mercado de fichajes entre el Sunderland y el Crystal Palace por la firma de Fofana. El Sunderland acabó imponiéndose en la carrera de forma dramática, completando con éxito la operación pese al intento de última hora del Crystal Palace de arrebatársela. El equipo de Regis Le Bris logró rescatar el acuerdo al ofrecer una comisión más alta a los representantes del jugador, asegurando finalmente al veloz extremo con un amplio contrato de cinco años.

    La cúpula del Sunderland expresó un enorme orgullo por hacerse con un jugador que anteriormente había estado en el radar de gigantes europeos como el Liverpool y el Chelsea. El movimiento representa un golpe significativo para el club de Wearside, que incorpora a un talento de primer nivel considerado una de las promesas más emocionantes de la Ligue 1.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Sunderland v Stade Rennais - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    El director de fútbol elogia el potencial de Fofana

    Reflexionando sobre el exitoso fichaje, el director de fútbol del Sunderland, Florent Ghisolfi, se deshizo en elogios hacia la nueva incorporación. «Malick tiene todos los atributos para triunfar en la Premier League. Es un jugador con un potencial enorme y el Sunderland AFC le proporcionará el entorno adecuado para seguir desarrollándose y prosperando», afirmó Ghisolfi durante la presentación oficial.

    Ghisolfi explicó además cómo encaja el extremo en el planteamiento táctico de la plantilla y declaró: «Parte desde la izquierda y complementará la versatilidad de los otros jugadores de banda que tenemos en el club, que pueden actuar por ambos costados. Estamos encantados de dar la bienvenida a Malick al club y esperamos poder apoyarle mientras da los próximos pasos en su carrera».