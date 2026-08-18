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Revelado: el Real Madrid hizo una oferta «irrisoria» por Rodri antes de que el Barcelona ganara la carrera por la estrella del Manchester City
La oferta a la baja del Madrid por el ganador del Balón de Oro
En un verano marcado por el futuro del mejor centrocampista defensivo del mundo, se ha revelado que el Real Madrid intentó entorpecer la ofensiva del Barcelona con una primera oferta que se quedó muy lejos de las expectativas del Manchester City.
Según El Chiringuito TV, el conjunto blanco presentó una propuesta que fue descrita como casi irrisoria, y algunas cifras apuntan a que la oferta inicial fue inferior a 40 millones de euros. Aunque Florentino Pérez estaba interesado en llevar de vuelta al jugador de 30 años a la capital española, el compromiso económico ofrecido no reflejaba el estatus de Rodri como ganador del Balón de Oro de 2024 ni su papel fundamental en los recientes éxitos internacionales de España.
La diferencia entre los dos gigantes españoles era notable, ya que el Madrid acabó alcanzando un techo de aproximadamente 45 millones de euros. En el Manchester City, donde Rodri había conquistado 13 títulos importantes, esa cantidad se consideró insuficiente para un jugador de su calibre, independientemente de su edad o de su reciente recuperación de una lesión del ligamento cruzado anterior.
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La determinación del Barcelona cierra el trato
Mientras el Real Madrid dudaba, el Barcelona actuó con convicción para asegurarse de que Hansi Flick consiguiera su objetivo prioritario para la nueva era en el Spotify Camp Nou. La cúpula azulgrana reconoció la necesidad urgente de contar con la presencia de un veterano en la medular, especialmente tras la lesión de Frenkie de Jong. Para adelantarse a la competencia, el Barcelona acordó un paquete valorado en 60 millones de euros en pagos garantizados, con otros 11 millones de euros estructurados a través de varias bonificaciones por rendimiento.
El traspaso representa toda una declaración de intenciones para Flick, que veía en Rodri la pieza esencial para aportar liderazgo y estabilidad junto a los jóvenes talentos emergentes del club. Al asegurarse al internacional español con un contrato hasta 2030, el Barcelona ha reemplazado de forma efectiva el vacío dejado por figuras legendarias del pasado con un jugador que entiende los matices del fútbol español.
Rodri explica por qué eligió al Barcelona
En su presentación oficial, Rodri se mostró sorprendentemente sincero sobre el interés que recibió de otros clubes y confirmó que el Santiago Bernabéu fue realmente un posible destino antes de comprometerse con el Barcelona.
«Me gustaría decir que estoy muy feliz de estar aquí. Es un día especial, un nuevo capítulo importante en mi carrera. Fue una decisión difícil», explicó Rodri. «Primero, por dejar el City, me lo dieron todo y fui tremendamente feliz, y siempre les estaré agradecido. Les doy las gracias por facilitar mi salida».
Las palabras del centrocampista ponen de relieve que, aunque el Real Madrid hizo un intento serio por ficharle, el proyecto deportivo del Barcelona fue el factor decisivo. Rodri señaló que su llegada al Spotify Camp Nou siempre fue su prioridad absoluta una vez que quedó claro que dejaría Mánchester.
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Mirando hacia una nueva era en Cataluña
Con los trámites del traspaso ya completados, se espera que Rodri se integre rápidamente en la dinámica del primer equipo. Ya ha respondido a las dudas sobre su estado físico, al aclarar que una reciente operación de espalda fue simplemente un procedimiento ambulatorio y que está totalmente preparado para rendir desde el primer día.
El siguiente paso para el nuevo fichaje será su primera aparición ante la afición local, programada para el tradicional Trofeo Joan Gamper. El Barcelona se enfrentará al equipo egipcio Al Ahly, en el escenario perfecto para que Rodri sea presentado oficialmente ante la afición del Camp Nou antes de que comience la campaña de La Liga.
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