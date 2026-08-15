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¡Revelado el próximo seleccionador de Escocia! Un exdefensa de la Premier League apunta a suceder a Steve Clarke
Pocognoli emerge como principal candidato
Escocia parece haber encontrado al hombre para liderar el futuro de la selección tras el final de la era Clarke, que terminó después de su eliminación en la fase de grupos del Mundial de este verano. Según Sky Sports, el exdefensa de la Premier League Pocognoli se ha consolidado como el claro favorito para el puesto de seleccionador vacante, con la Federación Escocesa identificando al técnico de 39 años como su principal objetivo para revitalizar la plantilla.
El movimiento representa un cambio de rumbo significativo para la Federación Escocesa, que apuesta por un entrenador más joven y con un perfil táctico moderno. Pocognoli es actualmente agente libre, lo que le convierte en una opción atractiva y accesible para el organismo mientras busca cerrar rápidamente el nombramiento.
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Pedigrí como entrenador y éxito reciente
Aunque sigue siendo relativamente joven en términos de trayectoria como entrenador, Pocognoli llega con un currículum que ha impresionado a quienes toman las decisiones en Glasgow. Firmó una etapa brillante en su Bélgica natal, donde llevó de manera memorable al Union Saint-Gilloise a su primer título de liga belga en 90 años el año pasado. Ese logro elevó de forma significativa su perfil en toda Europa, al demostrar su capacidad para organizar a un equipo y lograr resultados consistentes al más alto nivel del fútbol nacional.
Tras su éxito en Bélgica, Pocognoli se marchó a la Ligue 1 para hacerse cargo del Mónaco el pasado octubre. Aunque su etapa en el principado terminó este verano tras acabar séptimo en la Ligue 1, su experiencia al frente de uno de los clubes más prestigiosos de Francia está considerada un gran activo. La SFA cree que su exposición al fútbol europeo de élite y su capacidad para trabajar con jugadores de alto perfil se trasladarán bien al escenario internacional.
Una cara conocida del fútbol británico
Para los aficionados al fútbol británico, Pocognoli es un nombre conocido por su etapa como jugador en la Premier League y el Championship. El exlateral izquierdo jugó en el West Bromwich Albion, donde adquirió una valiosa experiencia sobre las exigencias físicas y mentales de la máxima categoría inglesa.
Además de su etapa en propiedad en el West Brom, el internacional belga también pasó una temporada cedido en el Brighton & Hove Albion hace una década. Este conocimiento del panorama británico, unido a sus recientes éxitos tácticos en el continente, le convierte en un candidato único, capaz de tender un puente entre el conocimiento local y los métodos modernos del entrenamiento europeo.
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La transición tras la era Clarke
Como jugador, Pocognoli acumuló más de 300 partidos en competiciones nacionales a lo largo de su carrera y fue internacional en 13 ocasiones con la selección belga. Su inminente nombramiento también tiene un significado histórico, ya que el técnico, de 39 años, está a punto de convertirse en el primer seleccionador extranjero de Escocia desde que Berti Vogts ocupó el cargo entre 2002 y 2004.
De cara al futuro, el técnico belga afronta un mandato claro por parte de la Federación Escocesa: abrir una nueva etapa para la selección nacional. Su principal objetivo será recuperar el impulso competitivo y guiar a Escocia en dos campañas consecutivas de clasificación para grandes torneos, con la meta de lograr una plaza en la Eurocopa de 2028 y, posteriormente, en el Mundial de 2030.
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