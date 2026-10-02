A pesar de las continuas especulaciones sobre un traspaso que le vinculan con un movimiento al Bayern de Múnich, el centrocampista del Barcelona sigue plenamente comprometido con su vida en Cataluña. Sin embargo, su hoja de ruta a largo plazo apunta con claridad de vuelta a los Balcanes.

Andy Bara, que representa al internacional español, ha revelado que su cliente ve al Dinamo Zagreb como su destino definitivo. Olmo disfrutó de una etapa formativa en Croacia al principio de su carrera, forjando un vínculo muy fuerte que sigue marcando sus ambiciones fuera del campo.

El representante confirmó que el jugador de 28 años no solo tiene la intención de colgar las botas en el Stadion Maksimir, sino que también considera al club como el punto de partida ideal para su futura transición a los banquillos.



