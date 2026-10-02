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Revelado el plan de retirada de Dani Olmo: la estrella del Barcelona apunta a un sorprendente regreso a su antiguo club para poner fin a su carrera y empezar a entrenar
El agente revela sus planes de futuro
A pesar de las continuas especulaciones sobre un traspaso que le vinculan con un movimiento al Bayern de Múnich, el centrocampista del Barcelona sigue plenamente comprometido con su vida en Cataluña. Sin embargo, su hoja de ruta a largo plazo apunta con claridad de vuelta a los Balcanes.
Andy Bara, que representa al internacional español, ha revelado que su cliente ve al Dinamo Zagreb como su destino definitivo. Olmo disfrutó de una etapa formativa en Croacia al principio de su carrera, forjando un vínculo muy fuerte que sigue marcando sus ambiciones fuera del campo.
El representante confirmó que el jugador de 28 años no solo tiene la intención de colgar las botas en el Stadion Maksimir, sino que también considera al club como el punto de partida ideal para su futura transición a los banquillos.
- AFP
«Quiere terminar su carrera en el Dinamo»
En declaraciones en el pódcast Inkubator, Bara detalló el profundo cariño que su cliente siente por su antiguo club. Señaló que la vida diaria del mediapunta en España sigue estando muy marcada por recuerdos de su etapa en Zagreb.
«Quiere terminar su carrera en el Dinamo y espera que así sea, incluso como entrenador; le gustaría empezar su carrera como técnico en el Dinamo», declaró Bara. «Dani sigue yendo por casa con una camiseta del Dinamo con el número 7 y su nombre, incluso ahora en Barcelona».
El agente subrayó que la reputación de Olmo está permanentemente entrelazada con el conjunto croata. «Otros jugadores se le acercan y todos conocen la historia: cuando mencionas a Olmo, lo primero que te viene a la cabeza es el Dinamo. Está mucho más vinculado al Dinamo que quienes deberían estarlo, pero no lo están», añadió.
Donaciones secretas a Vukovar
Más allá de sus aspiraciones sobre el terreno de juego, Olmo ha mantenido discretamente un profundo vínculo benéfico con la región. Bara reveló que el centrocampista lleva años apoyando económicamente a la ciudad croata de Vukovar.
«Dani Olmo está muy unido a Zagreb y a Croacia. Ahora voy a decir algo que la gente no sabe; espero que Dani no me lo tenga en cuenta porque sé que la prensa española también lo publicará», comenzó Bara. «Desde que se fue del Dinamo, ha estado donando el 2 por ciento de su salario bruto anual a Vukovar.
«Son cantidades importantes porque gana muchísimo dinero, y esto ocurre desde que estaba en el RB Leipzig y ahora en el Barcelona. No habla de ello públicamente, pero quiero decirlo porque se lo merece».
Al reflexionar sobre su trayectoria juntos, Bara destacó una relación que trasciende el negocio habitual del fútbol. «Con Dani no se trata solo de trabajo. Puede que haya habido trabajos en los que me haya ido mejor, hablando económicamente, pero eso no es nada comparado con las emociones que viví con él desde el principio», continuó. «Desde convencerle para que viniera a Zagreb: le dije que era una ciudad bonita y segura, y que allí había un club y un hombre, Zdravko Mamic por entonces, que le apoyaría».
- Getty Images Sport
El foco sigue puesto en el Barcelona
Mientras persisten los rumores sobre un posible cambio a la Bundesliga debido a su lucha por tener garantizados minutos como titular, la prioridad inmediata de Olmo es afianzarse en el once inicial del Barcelona. Sin ningún contacto oficial del Bayern de Múnich, el centrocampista debe afrontar la presente temporada en España y demostrar su valor indispensable a la jerarquía azulgrana.
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