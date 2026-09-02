A pesar de un exitoso inicio de la nueva campaña, la disposición táctica del Real Madrid podría haber sido significativamente diferente si Mourinho hubiera conseguido sus principales objetivos. Según se informa, el técnico portugués identificó una clara necesidad de refuerzos en la medular, pero el club no pudo incorporar los perfiles específicos que pidió.

Según The Athletic, Fernandez era el objetivo preferido de Mourinho para el Real Madrid durante un verano de negociaciones de alto riesgo y oportunidades perdidas. El internacional argentino era visto como el motor ideal para impulsar la transición del centro del campo de Mourinho, al ofrecer la mezcla de solidez defensiva y visión creativa de la que vive el exentrenador del Chelsea y del Inter.



