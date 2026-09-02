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Revelado: el objetivo frustrado de José Mourinho para el verano mientras el Manchester City superó al Real Madrid para cerrar un fichaje bomba
La fallida búsqueda de un centrocampista de The Special One
A pesar de un exitoso inicio de la nueva campaña, la disposición táctica del Real Madrid podría haber sido significativamente diferente si Mourinho hubiera conseguido sus principales objetivos. Según se informa, el técnico portugués identificó una clara necesidad de refuerzos en la medular, pero el club no pudo incorporar los perfiles específicos que pidió.
Según The Athletic, Fernandez era el objetivo preferido de Mourinho para el Real Madrid durante un verano de negociaciones de alto riesgo y oportunidades perdidas. El internacional argentino era visto como el motor ideal para impulsar la transición del centro del campo de Mourinho, al ofrecer la mezcla de solidez defensiva y visión creativa de la que vive el exentrenador del Chelsea y del Inter.
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El Manchester City gana la carrera por Fernandez
Mientras el Real Madrid dudaba, el Manchester City actuó con una eficacia clínica para asegurarse a uno de los talentos más codiciados del fútbol mundial. El campeón de la Premier League cerró una operación de casi 150 millones de euros para sacar al centrocampista de Stamford Bridge, poniendo fin de forma efectiva a cualquier esperanza que tuviera Mourinho de llevar al jugador a la capital española.
El traspaso tiene un importante peso histórico, ya que el internacional argentino se convirtió en el primer jugador en haber protagonizado dos transferencias en su carrera por valor de más de 100 millones de euros. Para el Real Madrid, ver cómo su principal objetivo se une a un rival directo en la Champions League es un trago amargo, especialmente teniendo en cuenta las cualidades técnicas que habría aportado al sistema táctico de Mourinho.
Los desmentidos del club y el factor Rodri
En un giro curioso dentro del culebrón, el Real Madrid se apresuró a desmarcarse de las informaciones que le vinculaban tan estrechamente con el ganador del Mundial 2022. La cúpula del Bernabéu llegó incluso a emitir un comunicado público en el que afirmaba que no tenía interés en el jugador, un movimiento probablemente pensado para proteger la moral de la plantilla actual y restar importancia a la frustración del cuerpo técnico.
La frustración para Mourinho se vio agravada por la incapacidad del club para cerrar otros objetivos españoles de alto perfil. El Real Madrid también estuvo muy vinculado con un movimiento por Rodri, otro jefe del centro del campo que encaja en el perfil de un jugador de Mourinho. Sin embargo, el internacional español acabó optando por regresar a su país con el Barcelona, lo que limitó aún más las opciones disponibles para el cuerpo técnico madridista.
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La estabilidad actual, mientras Bellingham da un paso al frente
Por fortuna para la afición madridista, la actual plantilla ha estado a la altura del desafío en las primeras semanas de la temporada. La ausencia de un nuevo centrocampista de primer nivel ha permitido a Jude Bellingham asumir aún más responsabilidad, y la estrella inglesa ha mostrado una iniciativa notable tanto en fase ofensiva como defensiva.
Bellingham se ha compenetrado con Eduardo Camavinga, aportando la solidez tan necesaria en el centro del campo y asegurando que el Real Madrid siga siendo competitivo al más alto nivel pese a la falta de incorporaciones veraniegas en esa demarcación específica.
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