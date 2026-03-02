AFP
Revelado: El entrenador de jugadas a balón parado del Arsenal, Nicolas Jover, recibe una bonificación cada vez que los Gunners marcan en jugadas a balón parado
El Arsenal recompensa el trabajo de Jover
El acuerdo formaba parte de un proyecto más amplio de renovación del cuerpo técnico liderado por el director general Richard Garlick y el director deportivo interino Jason Ayto, según informó The Athletic. Cuando Arteta firmó su propia renovación hasta 2024, el club se movió para asegurarse los servicios de sus lugartenientes de confianza, y Jover, el asistente Albert Stuivenberg y el entrenador de porteros Iñaki Cana firmaron contratos que se extienden hasta 2027. Jover, que llegó procedente del Manchester City en julio de 2021, supuestamente se encontraba en una posición de gran fuerza durante las negociaciones debido al creciente interés de clubes rivales. Al final, el acuerdo garantizó que su experiencia se reflejara directamente en su salario, creando una situación beneficiosa tanto para el entrenador como para el club.
Los reyes de las esquinas igualan los récords de la Premier League
Los incentivos económicos están dando sus frutos esta temporada, ya que los Gunners siguen aterrorizando a las defensas de todo el país. Tras su reñida victoria por 2-1 sobre el Chelsea el domingo, el Arsenal ha alcanzado los 16 goles a partir de saques de esquina en la Premier League esta temporada. Esta asombrosa cifra iguala el récord de goles de córner de cualquier equipo en una sola temporada, igualando los resultados del Oldham Athletic en 1992-93, el West Brom en 2016-17 y el propio Arsenal en la temporada 2023-24, según Opta. A falta de nueve partidos, Jover parece seguro de que conseguirá varios pagos extra más antes de mayo.
El equipo de Arteta también ha perfeccionado el arte de romper el empate en situaciones de balón parado, ya que ha abierto el marcador a partir de un córner en nueve ocasiones esta temporada, igualando el récord de la Premier League establecido por el Southampton en 1994-95. Esta eficacia clínica ha convertido a los Gunners en una de las unidades de ataque más temidas de Europa cuando el balón está parado. Además, la victoria sobre el Chelsea supuso la novena vez esta temporada que el Arsenal ha marcado el gol de la victoria a partir de un córner, superando oficialmente el anterior récord de ocho establecido por el Manchester United durante la campaña 2012-13 en la que ganó el título bajo la dirección de Sir Alex Ferguson.
Arteta elogia a su genio de las jugadas a balón parado.
Mikel Arteta nunca ha ocultado su admiración por Jover, a quien suele describir como uno de los mejores en su campo. Al hablar anteriormente sobre su decisión de traer al entrenador al norte de Londres, Arteta señaló que su valor iba más allá del campo de entrenamiento. «En su campo, en otros campos y como persona. Y la relación que tenemos... Por eso tomé la decisión de traerlo al City cuando estaba allí y luego al Arsenal», explicó el español. Incluso cuando al equipo le resultó más fácil marcar goles en juego abierto en las últimas semanas, Arteta era consciente de la importancia del trabajo de Jover y de que, al final, volvería a ser fundamental contra los Blues.
Durante la rueda de prensa posterior al partido del domingo, Arteta admitió su alivio al ver que el duro trabajo en el campo de entrenamiento se traducía una vez más en puntos. «Llevábamos varias semanas sin marcar a balón parado, pero hemos marcado muchos en jugadas abiertas. Hoy era una opción marcar en este tipo de situaciones; lo hemos hecho muy bien, pero también hemos encajado», comentó el entrenador. Los goles de William Saliba y Jurrien Timber aseguraron que la preparación táctica del Arsenal superara a un Chelsea obstinado que tuvo dificultades para hacer frente a los diversos bloqueos y movimientos orquestados por Jover desde la banda.
Los rivales admiten que las tácticas de Jover son «difíciles de detener».
El impacto de las jugadas a balón parado de Jover, que le han valido bonificaciones, no ha pasado desapercibido para los encargados de defenderlas. El capitán del Chelsea, Reece James, se mostró frustrado después de que su equipo fuera víctima de dos jugadas a balón parado en el Emirates. El lateral derecho inglés reconoció que el fútbol moderno se decide cada vez más por estos pequeños detalles, admitiendo que incluso la mejor preparación a veces no es suficiente. En declaraciones a Sky Sports, James ofreció una reacción sincera: «Así es el fútbol en 2026, el 90 % de los goles probablemente sean a balón parado. Ellos (el Arsenal) son uno de los líderes mundiales [en jugadas a balón parado]. Son difíciles de parar, hoy han marcado dos. Estoy decepcionado. Pero hemos marcado uno, hemos tenido otra oportunidad de marcar otro, pero hoy no ha podido ser».
A medida que la lucha por el título entra en su recta final, la ventaja de cinco puntos del Arsenal sobre el Manchester City se mantiene intacta gracias a la aportación especializada de Jover. Con partidos cruciales contra el Brighton y el Nottingham Forest en el horizonte, es probable que los Gunners vuelvan a apoyarse en su destreza a balón parado. Para el club, el coste de las primas de Jover es un pequeño precio a pagar si ayuda a traer el trofeo de la Premier League de vuelta al Emirates por primera vez en más de dos décadas.
