El internacional portugués confesó que la propuesta inicial de Ten Hag le pilló un poco por sorpresa. En declaraciones a LIFEJACKET, Fernandes detalló la tensión inmediata y afirmó: "Para ser sincero, [cuando] me preguntaron si quería ser el capitán del club, fue un poco incómodo para mí porque, obviamente, no había hablado con Harry sobre ello".

Sin embargo, Maguire intervino rápidamente para rebajar la tensión. Ten Hag ya había informado al central de su decisión, lo que permitió a Maguire dirigirse directamente a su sucesor. "Pero él ya lo sabía antes que yo, así que creo que el entrenador habló con él antes de hablar conmigo", añadió Fernandes. "Así que estuvo muy bien; vino y habló conmigo sobre ello, y dijo que, si tenía que perder el brazalete, sería para dárselo a alguien como yo.

"Así que eso me hizo estar un poco más tranquilo con la situación, también porque él y yo ya teníamos una relación muy cercana desde antes, porque él ya era capitán, yo era capitán cuando él no estaba".



