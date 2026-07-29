Revelado: el Bayern de Múnich está dispuesto a ampliar el contrato de Harry Kane hasta 2029, con el delantero estrella abierto a un cambio de rol

El Bayern de Múnich no pierde el tiempo para asegurar el futuro de su delantero talismán. Tras la conclusión del Mundial, el gigante bávaro ha dejado claro que Kane sigue siendo central en sus ambiciones. Según Sport Bild, el club está preparando una oferta formal de contrato que ampliará su estancia en el Allianz Arena hasta, al menos, 2029. Con un salario actual de alrededor de 25 millones de euros al año, Kane seguirá siendo uno de los jugadores mejor pagados del club, sin que esté prevista una reducción salarial pese a su edad.

Las negociaciones estarán encabezadas por el director deportivo Max Eberl y el CEO Jan-Christian Dreesen, el hombre responsable de llevar originalmente al capitán de Inglaterra a Múnich. Por parte del jugador, su padre Pat y su hermano Charlie representarán sus intereses en la mesa de negociación.



