Getty Images Sport
Traducido por
Revelado: el Bayern de Múnich está dispuesto a ampliar el contrato de Harry Kane hasta 2029, con el delantero estrella abierto a un cambio de rol
Inversión en la excelencia
El Bayern de Múnich no pierde el tiempo para asegurar el futuro de su delantero talismán. Tras la conclusión del Mundial, el gigante bávaro ha dejado claro que Kane sigue siendo central en sus ambiciones. Según Sport Bild, el club está preparando una oferta formal de contrato que ampliará su estancia en el Allianz Arena hasta, al menos, 2029. Con un salario actual de alrededor de 25 millones de euros al año, Kane seguirá siendo uno de los jugadores mejor pagados del club, sin que esté prevista una reducción salarial pese a su edad.
Las negociaciones estarán encabezadas por el director deportivo Max Eberl y el CEO Jan-Christian Dreesen, el hombre responsable de llevar originalmente al capitán de Inglaterra a Múnich. Por parte del jugador, su padre Pat y su hermano Charlie representarán sus intereses en la mesa de negociación.
- Getty Images
Grandes ofertas rechazadas
La decisión de iniciar estas conversaciones llega en medio de un importante interés desde el extranjero, lo que demuestra que la cotización de Kane sigue siendo increíblemente alta en el mercado global. Según se informa, el Barcelona y el Al-Hilal, de la Saudi Pro League, han preguntado por la disponibilidad del delantero, pero el jugador no ha mostrado ningún interés en un traspaso.
En lugar de buscar un nuevo desafío, Kane está centrado en su legado en Alemania. Optó por aplazar las conversaciones hasta después de una temporada agotadora y del Mundial para asegurarse de que su atención siguiera puesta en el terreno de juego, pero ahora ya ha señalado que está listo para firmar un nuevo contrato. El capitán de Inglaterra está disfrutando actualmente de unas vacaciones familiares en el Caribe y se espera que se incorpore al equipo de Vincent Kompany a principios de agosto, momento en el que comenzarán oficialmente las conversaciones para su renovación.
La evolución del delantero
Uno de los aspectos más intrigantes de las próximas negociaciones es cómo podría evolucionar el papel de Kane dentro del equipo. A medida que se acerca a los últimos años de su carrera en la élite, se dice que el delantero de 33 años está abierto a adoptar un rol más creativo y de generador de juego. El informe añade que Kane tiene la mirada puesta firmemente en el Mundial de 2030, y adaptar ahora su juego es una parte clave de su plan para seguir compitiendo al más alto nivel durante el mayor tiempo posible.
Se entiende que Kompany apuesta por la idea de contar con una delantera versátil. Incluso con Kane ampliando su estancia, el informe sugiere que el club no ha descartado fichar a otro delantero de élite en las próximas ventanas de fichajes. La visión del entrenador pasa por un sistema fluido con dos amenazas ofensivas de primer nivel, lo que permitiría a Kane retrasar su posición e influir en el juego con su excepcional rango de pase.
- Getty Images Sport
Los títulos, por encima de los récords
Los títulos siguen siendo el principal motor del compromiso de Kane con Múnich. Aunque el atractivo de batir el récord de goles de Alan Shearer en la Premier League sigue siendo un tema recurrente para los medios, el delantero está asentado en Baviera y plenamente integrado en la cultura del club. Su principal objetivo es añadir los títulos de la Bundesliga y la Champions League a su palmarés, en lugar de centrarse en hitos estadísticos individuales de vuelta en Inglaterra.
Mientras la plantilla se prepara para la nueva campaña, la resolución de la situación contractual de Kane supondrá un impulso enorme para la estabilidad del club. Evitar un posible culebrón de traspaso permite a la dirección centrarse en seguir reforzando la plantilla, sabiendo que su referencia en ataque está asegurada de cara al futuro.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias