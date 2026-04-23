Revelado: el apodo mordaz que un jugador del Chelsea le puso al destituido Liam Rosenior

Con los malos resultados en Stamford Bridge, se supo que la plantilla del Chelsea dudaba de la capacidad de Rosenior para dirigir al equipo. Según BBC Sport, un jugador lo apodó «el profesor sustituto», burlándose de su falta de autoridad.

El vestuario estaba dividido y el grupo de hispanohablantes mostraba especial escepticismo hacia el exentrenador del Hull City. La crisis alcanzó su cima cuando se filtraron las alineaciones antes de partidos clave de la Liga de Campeones; una de esas filtraciones, previa al encuentro contra el Brighton, se remontó, sorprendentemente, al peluquero de Marc Cucurella.