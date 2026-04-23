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Revelado: el apodo mordaz que un jugador del Chelsea le puso al destituido Liam Rosenior
El apodo cruel que marcó su caída
Con los malos resultados en Stamford Bridge, se supo que la plantilla del Chelsea dudaba de la capacidad de Rosenior para dirigir al equipo. Según BBC Sport, un jugador lo apodó «el profesor sustituto», burlándose de su falta de autoridad.
El vestuario estaba dividido y el grupo de hispanohablantes mostraba especial escepticismo hacia el exentrenador del Hull City. La crisis alcanzó su cima cuando se filtraron las alineaciones antes de partidos clave de la Liga de Campeones; una de esas filtraciones, previa al encuentro contra el Brighton, se remontó, sorprendentemente, al peluquero de Marc Cucurella.
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Los errores tácticos y la humillación ante el PSG
Aunque Rosenior partió de la base dejada por su predecesor, Enzo Maresca, sus intentos de imponer su propia filosofía fracasaron. Su decisión de pasar a un pivote único dejó a Moisés Caicedo aislado y forzado a cubrir demasiado terreno. El informe critica su planteo en la derrota global por 8-2 ante el París Saint-Germain en octavos de la Champions, demasiado abierto.
Además, la decisión de alinear al joven central Mamadou Sarr en la vuelta contra el PSG resultó fatal: un error temprano costó la derrota por 3-0. La posterior caída ante Newcastle inició una racha de cinco partidos sin marcar en la Premier, la peor sequía del club en 114 años.
La directiva pierde la paciencia tras el colapso del Brighton
Menos de 24 horas después de perder en Brighton, Rosenior fue destituido. La directiva del Chelsea esperaba que mantuviera el rumbo hasta final de temporada, pero la falta de actitud en la costa sur fue el último golpe. Su relación con los directivos nunca fue sólida, lo que aceleró su salida. El club cree que con un nuevo técnico tendrá más opciones de alcanzar Europa y de ganar la FA Cup.
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Comienza la búsqueda del sucesor de Rosenior
El Chelsea busca un sucesor fijo para Rosenior. Los candidatos principales son Andoni Iraola y Marco Silva, del Fulham. El contrato del técnico portugués acaba este verano, y sus vínculos con el agente Jorge Mendes podrían agilizar su llegada al oeste de Londres. También se sigue a Edin Terzic y Xabi Alonso.