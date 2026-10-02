Revelado: el agente de Sandro Tonali admite que la estrella estaba «triste» tras su sorprendente salida del AC Milan mientras salen a la luz secretos del traspaso

A Tonali le costó adaptarse a la vida en Inglaterra después de dejar el Milan por el Newcastle. El internacional italiano creció siendo aficionado del Milan y desempeñó un papel crucial en la conquista del título de la Serie A.

Cuando el Newcastle ofreció 67 millones de euros para hacerse con sus servicios en el verano de 2023, el centrocampista dudó a la hora de aceptar la propuesta. Su agente, Riso, ha revelado ahora que el jugador pasó sus primeras semanas en la Premier League sintiéndose profundamente triste por el traspaso.