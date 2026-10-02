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Revelado: el agente de Sandro Tonali admite que la estrella estaba «triste» tras su sorprendente salida del AC Milan mientras salen a la luz secretos del traspaso
Las dificultades iniciales de Tonali en la Premier League quedaron al descubierto
A Tonali le costó adaptarse a la vida en Inglaterra después de dejar el Milan por el Newcastle. El internacional italiano creció siendo aficionado del Milan y desempeñó un papel crucial en la conquista del título de la Serie A.
Cuando el Newcastle ofreció 67 millones de euros para hacerse con sus servicios en el verano de 2023, el centrocampista dudó a la hora de aceptar la propuesta. Su agente, Riso, ha revelado ahora que el jugador pasó sus primeras semanas en la Premier League sintiéndose profundamente triste por el traspaso.
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El agente detalla los motivos de la salida del Milan
Riso afirma que la decisión de dejar Italia estuvo impulsada por un cambio en el ambiente del Milan. El agente sintió que el club estaba perdiendo su identidad histórica, lo que les llevó a buscar otras opciones.
«Dimos el primer paso porque nos dimos cuenta de que el Milan estaba cambiando», contó Riso en el podcast Colpi da Maestro. «Conozco bien al Milan, y esto no transmitía las mismas sensaciones que ese club histórico. Hablando con Sandro, consideramos que ir a la Premier League era un desafío fascinante. Tuvo el valor de irse, porque era uno de los jugadores más importantes del equipo que ganó el Scudetto, pero era un visionario».
Superar la tristeza inicial en la Premier League
Adaptarse a un nuevo entorno siempre ha sido un proceso lento para Tonali. El centrocampista ya tuvo dificultades para causar un impacto inmediato durante su primer año en el Milan tras dar el salto desde el Brescia. A pesar de su tristeza inicial en el Newcastle United, acabó asentándose y demostró su valía sobre el terreno de juego.
«Fue muy difícil para él, en las primeras semanas estaba triste, pero tomó las riendas de la situación y dejó su huella, como siempre», explicó Riso.
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Fichaje récord del Tottenham
El éxito final de Tonali en el Newcastle allanó el camino para otro traspaso descomunal. Tres años después de su llegada a Inglaterra, el Tottenham pagó la asombrosa cifra de 108 millones de euros para llevar al italiano al norte de Londres.
Riso reconoció la enorme presión que conllevaba un cambio de tanto impacto al Tottenham Hotspur. «Fue un movimiento de locos por las cifras, pero también por la responsabilidad», admitió el agente.
En última instancia, el representante cree que Tonali está exactamente donde necesita estar. Aunque la salida inicial de Italia fue dolorosa, el jugador ya ha asumido por completo su nueva realidad en la Premier League.
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