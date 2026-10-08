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Revelado: cómo el Manchester City aún podría jugar en la Liga de Campeones incluso si desciende de la Premier League
El Manchester City se enfrenta a sanciones severas
Altos cargos del fútbol inglés creen que el City podría colarse en la Champions League la próxima temporada. Esto podría ocurrir pese a cualquier castigo severo que imponga la Premier League. El club de Mánchester ha sido declarado culpable de 114 cargos por infracciones financieras entre 2009 y 2018.
Los propietarios manipularon las cuentas en más de 900 millones de libras durante ese periodo. Esta asombrosa cifra les permitió eludir los límites en competiciones nacionales y europeas. El City está recurrriendo los veredictos y mantiene su total inocencia. Sin embargo, todavía se enfrenta a sanciones importantes, incluidas deducciones de puntos, el descenso o incluso la expulsión del fútbol por completo.
- AFP
El vacío legal de la Champions League
A pesar de la amenaza de una ruina a nivel nacional, personas importantes dentro del fútbol creen que el City aún podría jugar la próxima temporada en la Champions League. Según BBC Sport, el City puede clasificarse ganando el torneo esta temporada.
No existe ningún mecanismo automático para excluir a un club de las competiciones europeas si se clasifica por méritos deportivos. Esta posibilidad ha causado una gran alarma entre los dirigentes del fútbol. Consideran que sería inaceptable que el City obtuviera las lucrativas recompensas del fútbol europeo de élite si recibe un castigo importante.
La cuestión inmediata gira en torno a la licencia de la UEFA necesaria para competir en Europa. GiveMeSport reveló que la licencia del City «había surgido» como una gran preocupación. Además, añadió que una solución «requeriría el tipo de pensamiento coordinado que hasta ahora ha faltado un poco».
Problemas de licencias de la FA y la UEFA
La Football Association (FA) concede las licencias europeas y delega esa responsabilidad en la Premier League. Sin embargo, el organismo rector no puede rechazar una licencia si un club cumple todos los criterios mínimos.
Las licencias se conceden en función del rendimiento financiero actual. Este detalle concreto hace que no esté nada claro si las autoridades podrían negarle legítimamente al Manchester City su acceso a Europa.
Este posible escenario deja un enorme vacío en la gobernanza del fútbol. El Manchester City podría sufrir de hecho un descenso a las categorías inferiores y, al mismo tiempo, seguir recibiendo entre semana a la élite de los clubes europeos.
- Getty
A la espera del veredicto final
Por el momento no se ha impuesto ninguna sanción porque el City está recurriendo los veredictos. El proceso judicial en curso significa que el club sigue funcionando con normalidad por ahora.
Si el City gana la Champions League esta temporada, la presión recaerá directamente sobre la UEFA y la FA. Los dirigentes del fútbol exigirán claridad sobre si un club castigado a nivel nacional puede seguir en Europa. Hasta que concluya la apelación, el City seguirá luchando en todos los frentes para asegurar su futuro nacional y continental.
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