A pesar de la amenaza de una ruina a nivel nacional, personas importantes dentro del fútbol creen que el City aún podría jugar la próxima temporada en la Champions League. Según BBC Sport, el City puede clasificarse ganando el torneo esta temporada.

No existe ningún mecanismo automático para excluir a un club de las competiciones europeas si se clasifica por méritos deportivos. Esta posibilidad ha causado una gran alarma entre los dirigentes del fútbol. Consideran que sería inaceptable que el City obtuviera las lucrativas recompensas del fútbol europeo de élite si recibe un castigo importante.

La cuestión inmediata gira en torno a la licencia de la UEFA necesaria para competir en Europa. GiveMeSport reveló que la licencia del City «había surgido» como una gran preocupación. Además, añadió que una solución «requeriría el tipo de pensamiento coordinado que hasta ahora ha faltado un poco».