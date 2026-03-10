Getty
Revelado: cómo el Bayern de Múnich planea poner fin a los rumores sobre el traspaso de Harry Kane tras anunciar la renovación del contrato del delantero, autor de 500 goles
Cuando expiraron las cláusulas de rescisión de 57 millones de libras esterlinas del contrato de Kane.
Tal y como están las cosas, Kane solo está vinculado al Allianz Arena hasta el verano de 2027. En un momento dado se reveló que las partes interesadas ajenas a la Bundesliga podrían entablar conversaciones si ponían sobre la mesa una oferta de 57 millones de libras (77 millones de dólares).
No se recibió ninguna oferta y esas cláusulas de traspaso se desactivaron al final del mercado de invierno de 2026. Cualquiera que desee sacar a Kane de Baviera tendría ahora que pagar lo que el Bayern pida por su emblemático número 9.
El actual campeón de la Bundesliga, que ha ayudado a Kane a romper su legendaria maldicióncon los trofeos, no tiene intención de autorizar su venta. En cambio, está estudiando la posibilidad de mantener al prolífico delantero más allá del final de la próxima temporada.
Cómo el Bayern pretende rechazar cualquier interés por Kane
BILD informa de que el Bayern está tratando de llegar a un acuerdo «anticipado» al respecto. Además, afirma que, dado que el valor de Kane para la causa colectiva va a ser reconocido con un aumento salarial: «La dirección del club quiere subrayar su enorme valor para el equipo y está dispuesta a pagar a la mayor estrella de la liga un aumento antes de lo previsto».
El Bayern está tomando medidas decisivas tras ver cómo el gigante de La Liga, el Barcelona, se interesabapor Kane. Un candidato a la presidencia del Camp Nou, Xavi Vilajoana, ha afirmado que intentaría fichar a Kane si resultara elegido en Cataluña.
El propio jugador ha tratado de restar importancia a esos rumores, y el delantero de 32 años ha declarado: «No he oído nada al respecto. Mi padre y mi hermano se encargan de todo, pero no me han dicho nada. Como ya he dicho, estoy muy contento aquí en el Bayern. Estoy centrado en esta temporada y en mi etapa en el Bayern. Lo tomo como un cumplido».
CFBayernInsider ha informado de que los rumoressobre el Barça «no son ciertos», ya que los representantes de Kane aún no han recibido ningún contacto formal por parte del Blaugrana. Consideran que las declaraciones de Vilajoana son una jugada estratégica en un intento continuo por arrebatarle el poder a Joan Laporta.
Por qué el Bayern está decidido a acordar nuevas condiciones
Se insta al Bayern a poner fin lo antes posible a cualquier especulación indeseada. Las figuras destacadas del Allianz Arena esperan que Kane comprometa su futuro con el club, ya que se ha establecido en Alemania junto a su esposa Kate y sus cuatro hijos.
La leyenda del club Lothar Matthaus ha hablado en el programa Sky90 – die Fußballdebatte sobre la posición especial deKane y por qué debe quedarse: «Ahora está ganando un título tras otro, algo que no había conseguido antes en Inglaterra. Por lo tanto, no veo ninguna razón por la que Harry Kane deba abandonar este club o su entorno. Su contrato se renovará. Estoy seguro de ello.
«Sabe lo que tiene en su entrenador (Vincent Kompany) y le devuelve la confianza que este le da. Juega en un equipo que funciona. ¿Quién sabe si brillaría en otro sitio? ¿Quién sabe si podría jugar tan bien en otro sitio como lo hace aquí con Kompany?
«Es una marca global, es el segundo David Beckham porque todo el mundo lo conoce. No tiene detractores, ni en Fráncfort ni en Dortmund».
¿Se lesionó Kane durante su temporada más prolífica en el Bayern?
Kane, que lideraráa Inglaterra en la fase final de la Copa del Mundo de 2026 este verano como capitán de su país, ha marcado 45 goles en 37 partidos en todas las competiciones esta temporada, su mejor registro desde que fichó por el Bayern procedente del Tottenham, del que es el máximo goleador histórico.
Últimamente ha estado recuperándose de una lesión inoportuna, que amenazaba con impedirle alcanzar la marca récord de Robert Lewandowski de 41 goles en una sola temporada de la Bundesliga, pero se espera que vuelva a estar disponible para jugar en el partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta el martes.
