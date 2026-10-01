Revelado: cómo el Barcelona fracasó en su sorprendente intento de fichar a la estrella del Manchester City Josko Gvardiol, con una alternativa de la Serie A identificada

A finales de 2025, la dirección deportiva del Barcelona exploró formalmente el fichaje del croata de 24 años, según Mundo Deportivo. Flick buscaba activamente refuerzos versátiles, y Gvardiol encajaba perfectamente en ese perfil táctico. El gigante catalán admiraba su dominio físico, su capacidad para defender espacios abiertos y su enorme serenidad a la hora de sacar el balón desde atrás. Y, lo que es más importante, su capacidad para alternar con total naturalidad entre el puesto de central y el de lateral izquierdo habría aportado una enorme flexibilidad al sistema azulgrana.

Sin embargo, su primer acercamiento se topó de inmediato con un muro. Gvardiol no tenía absolutamente ninguna intención de abandonar la Premier League. Mientras tanto, el Manchester City dejó explícitamente claro que no facilitaría un traspaso bajo ninguna circunstancia, al considerar al jugador una pieza clave de su proyecto.



