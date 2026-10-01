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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

Revelado: cómo el Barcelona fracasó en su sorprendente intento de fichar a la estrella del Manchester City Josko Gvardiol, con una alternativa de la Serie A identificada

Fichajes
J. Gvardiol
Barcelona
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Según los informes, el Barcelona lanzó un audaz intento para alejar a Josko Gvardiol del Manchester City, mientras Hansi Flick buscaba reforzar sus opciones defensivas. El internacional croata fue identificado como el fichaje soñado para apuntalar la zaga azulgrana, pero el Manchester City se mantuvo firme para conservar a su valioso activo en el Etihad Stadium.

  • El intento defensivo del Barcelona se queda en nada

    A finales de 2025, la dirección deportiva del Barcelona exploró formalmente el fichaje del croata de 24 años, según Mundo Deportivo. Flick buscaba activamente refuerzos versátiles, y Gvardiol encajaba perfectamente en ese perfil táctico. El gigante catalán admiraba su dominio físico, su capacidad para defender espacios abiertos y su enorme serenidad a la hora de sacar el balón desde atrás. Y, lo que es más importante, su capacidad para alternar con total naturalidad entre el puesto de central y el de lateral izquierdo habría aportado una enorme flexibilidad al sistema azulgrana.

    Sin embargo, su primer acercamiento se topó de inmediato con un muro. Gvardiol no tenía absolutamente ninguna intención de abandonar la Premier League. Mientras tanto, el Manchester City dejó explícitamente claro que no facilitaría un traspaso bajo ninguna circunstancia, al considerar al jugador una pieza clave de su proyecto.


  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El Manchester City frenó los avances del Barcelona

    La postura del Manchester City entre bastidores era definitiva. El club del Etihad ya estaba redactando un contrato sensiblemente mejorado para recompensar el extraordinario rendimiento del defensa. Este músculo financiero disuadió de inmediato al Barcelona de intentar una guerra de pujas realista, ya que el City no tenía intención de dejar escapar a su activo más preciado ni de facilitar las negociaciones.

    La situación deportiva de Gvardiol tampoco dejaba lugar a dudas. Se había convertido en un fijo indispensable durante la etapa de Pep Guardiola y mantuvo ese indiscutible papel de titular tras la llegada de Enzo Maresca como entrenador. La combinación de minutos garantizados, aspiraciones al título y una lucrativa oferta de renovación hizo que el interés del Barcelona naciera muerto.


  • La inminente investigación financiera no logró forzar una salida

    El intento del Barcelona de tantear el terreno se produjo mientras el Manchester City operaba bajo la pesada sombra de una enorme investigación de la Premier League. En el momento del interés del club catalán, el City se enfrentaba a 115 cargos financieros por un presunto plan de financiación encubierta diseñado para inflar artificialmente los ingresos.

    A pesar de las graves implicaciones del caso en curso, que solo muy recientemente ha derivado en un veredicto de culpabilidad sin precedentes contra el club, la turbulencia extradeportiva no desestabilizó a la plantilla. El City negó ferozmente las acusaciones durante todo el proceso, y la persistente incertidumbre institucional nunca fue suficiente para empujar a Gvardiol hacia la puerta de salida cuando el Barcelona llamó a su puerta.


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    Nuevos contratos y nuevos objetivos

    La saga llegó a su conclusión definitiva a finales de julio, cuando Gvardiol firmó una lucrativa renovación. El nuevo acuerdo le mantiene en Mánchester hasta el verano de 2031, acompañado de un importante aumento salarial que pone fin de forma definitiva a las esperanzas del Barcelona de lanzarse a por él en el futuro.

    En consecuencia, el gigante español ha desplazado por completo su atención a la Serie A. El central del Inter Alessandro Bastoni ha surgido ahora como la principal alternativa de Flick. El Barcelona tendrá que actuar con decisión en el mercado italiano si quiere cerrar por fin la incorporación de élite en defensa que su plantilla necesita desesperadamente.

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