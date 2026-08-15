La estructura estratégica de la operación permite al Barcelona evitar pagar hasta 18 millones de euros al antiguo club de Torres, el City, según The Athletic. Cuando el Blaugrana fichó al español procedente del Manchester City en enero de 2022 por 55 millones de euros más 10 millones en variables, se incluyeron condiciones específicas en el acuerdo.

Si el Barcelona hubiera renovado su contrato, habría tenido que pagar al City 8 millones de euros adicionales. Al permitir que su contrato entre en su último año sin una prórroga, esa obligación financiera desapareció por completo.