A pesar del fuerte interés del vigente campeón de la Serie A, el Inter, al principio del mercado de fichajes, Chalobah sintió que el proyecto en Como ofrecía una oportunidad única para construir un legado. El jugador, de 27 años, que había entrado y salido del primer equipo con varios entrenadores en Stamford Bridge, sintió que el movimiento era el paso correcto para su desarrollo.

«Él (Fabregas) fue una parte fundamental. Me explicó lo que quería, la manera en que ve el club y cómo ve que encajo en este club y cómo puedo ayudar, aportando mucha experiencia, físico también y liderazgo», dijo Chalobah en una entrevista con BBC Sport.

«No fue algo de la noche a la mañana, fue una decisión muy meditada y difícil. Pero pensé, como he dicho, en la trayectoria de este club y en la dirección que está tomando, y en hablar con el entrenador, y en querer ser parte de esta historia. Estoy muy emocionado por este nuevo capítulo en la hermosa historia que he tenido hasta ahora», añadió.