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Revelado: cómo Cesc Fabregas convenció a Trevoh Chalobah para dejar el Chelsea por el «ambicioso» proyecto del Como en lugar del Inter
El factor Fàbregas en el cambio a la Serie A
Chalobah ha puesto oficialmente fin a su largo recorrido en el Chelsea, al completar un traspaso permanente al club italiano Como por una cantidad fija de 30 millones de euros más variables. El defensa reveló que el entrenador del Como, Fabregas, fue la figura clave para convencerle de rechazar el interés del Inter y fichar por el conjunto del Giuseppe Sinigaglia.
- Getty Images Sport
Elegir la historia por encima de los gigantes
A pesar del fuerte interés del vigente campeón de la Serie A, el Inter, al principio del mercado de fichajes, Chalobah sintió que el proyecto en Como ofrecía una oportunidad única para construir un legado. El jugador, de 27 años, que había entrado y salido del primer equipo con varios entrenadores en Stamford Bridge, sintió que el movimiento era el paso correcto para su desarrollo.
«Él (Fabregas) fue una parte fundamental. Me explicó lo que quería, la manera en que ve el club y cómo ve que encajo en este club y cómo puedo ayudar, aportando mucha experiencia, físico también y liderazgo», dijo Chalobah en una entrevista con BBC Sport.
«No fue algo de la noche a la mañana, fue una decisión muy meditada y difícil. Pero pensé, como he dicho, en la trayectoria de este club y en la dirección que está tomando, y en hablar con el entrenador, y en querer ser parte de esta historia. Estoy muy emocionado por este nuevo capítulo en la hermosa historia que he tenido hasta ahora», añadió.
Adiós definitivo a Stamford Bridge
Chalobah deja el Chelsea después de llegar al club como sub-9, tras haber disputado 151 partidos oficiales con el primer equipo. A pesar de las dificultades de las últimas temporadas, incluida una cesión temporal al Crystal Palace que finalmente fue interrumpida, sigue siendo un firme seguidor del Chelsea. Expresó un inmenso orgullo por su trayectoria, desde la academia hasta levantar trofeos como el Mundial de Clubes con el primer equipo.
«Siempre quise jugar en el Chelsea pasara lo que pasara», añadió el internacional inglés. «Siempre creí que podía lograrlo. Estoy agradecido por cada revés, cada desafío, cada trofeo que he ganado. He ganado algunas cosas allí y es un club en el que he mejorado y he aprendido mucho.
«Entré siendo un niño y me voy siendo un hombre. Estoy realmente contento con mi carrera allí. Siempre mantendré la bandera azul en alto. Les apoyaré, les seguiré esta temporada y siempre estarán en mi corazón».
- Getty Images Sport
Reflexiones sobre la Copa del Mundo y resiliencia
El movimiento a Italia llega después de un verano en el que Chalobah recibió una llamada de última hora para entrar en la convocatoria de Inglaterra de Thomas Tuchel para el Mundial de 2026. Aunque Inglaterra sufrió una dolorosa eliminación en semifinales, cerró el torneo con una nota positiva gracias a una victoria por 6-4 sobre Francia en el partido por el tercer puesto.
Reflexionando sobre ese final agridulce, Chalobah concluyó: «Nadie quiere quedar tercero. Estás a solo un paso de la final. Sin duda fue duro para los jugadores. Nos afectó durante un par de días. Sabes lo duro que trabajaron los chicos, cómo creían que podíamos ganarlo. Y sí, estuvimos muy cerca. Pero aprendemos de esto y debemos estar orgullosos de lo que hemos hecho y conseguido».
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