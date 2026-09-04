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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Revelado: cómo Anthony Gordon se ganó al vestuario del Barcelona tras su traspaso de 70 millones de libras desde el Newcastle

A. Gordon
Barcelona
Newcastle
Primera División
Premier League

Anthony Gordon ha disfrutado de un inicio de etapa verdaderamente espectacular en el Barcelona tras su mediático traspaso veraniego desde el Newcastle United. El extremo internacional con Inglaterra no solo ha deslumbrado a la afición por su impacto inmediato sobre el terreno de juego, sino que también se ha ganado rápidamente el profundo respeto de sus nuevos compañeros entre bastidores por su forma de ser, con los pies en la tierra.

  • Impacto inmediato en Cataluña

    Gordon completó un sonado traspaso al Barcelona al inicio del mercado de fichajes de verano, en una operación valorada, según se informa, en alrededor de 69,3 millones de libras. A pesar de soportar la enorme presión de ser un fichaje mediático, el jugador de 25 años ha evitado comportarse como una superestrella y, en su lugar, se ha integrado a la perfección en la plantilla de Hansi Flick. Según SPORT, sus nuevos compañeros se han quedado impresionados por su humildad y profesionalidad.

    El internacional inglés ha respaldado esa actitud positiva con magníficas actuaciones sobre el césped. Gordon empezó con fuerza al dar dos asistencias en un cameo de 25 minutos en su debut contra el Elche. Después, lo refrendó generando otro gol durante una contundente victoria por 5-2 sobre el Rayo Vallecano con un descarado pase de tacón.

    Fuera del campo, Gordon está dando grandes pasos para sumergirse en la cultura local. Después de hablar en español durante su presentación oficial en mayo, el extremo está recibiendo actualmente clases intensivas del idioma. También está deseando aprender catalán para ganarse aún más el cariño de la directiva del club y de la afición.


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    Gordon explica la transición española

    La transición de la Premier League a La Liga ha requerido un periodo de adaptación, pero Gordon considera que se está adaptando bien a las diferentes exigencias. Cree que la máxima categoría inglesa se nutre del caos, mientras que su nuevo entorno requiere mucha más precisión.

    «No voy a negar que la Premier League es increíblemente intensa», dijo Gordon. «El ritmo es implacable, hay batallas físicas por todas partes, balones largos, saques de esquina y mucho contacto. Por eso muchos jugadores ingleses creen que es la mejor liga del mundo».

    Sin embargo, el delantero no tardó en destacar las rigurosas exigencias tácticas del fútbol español. Señaló que en La Liga rara vez se perdonan los errores técnicos en comparación con su país.

    «En Inglaterra, a veces la intensidad puede tapar los errores», añadió. «Aquí, un mal primer control o una falta de concentración en tu posicionamiento pueden castigarte de inmediato. Los espacios son más pequeños, las decisiones tienen que ser más rápidas y todo debe ser más limpio».


  • Dejando atrás St James' Park

    Al reflexionar sobre su adaptación, Gordon elogió a sus compañeros por su paciencia táctica. Señaló cómo el Barcelona desmanteló sistemáticamente el bloque defensivo del Rayo Vallecano con los pases precisos de Pedri y Lamine Yamal, en contraste con el fútbol directo que suele verse en Inglaterra.

    Su exitosa integración en España marca un claro punto de inflexión tras una productiva etapa de tres años y medio en el Newcastle. Gordon dejó St James' Park tras firmar 39 goles y 28 asistencias en 152 partidos con el Newcastle United.


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  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    La nueva era del Newcastle bajo Jaissle

    Mientras Gordon prospera en el exigente sistema de Flick, su antiguo club está afrontando también un nuevo comienzo. El Newcastle se movió para reemplazar al extremo con el fichaje del joven de 20 años Bazoumana Toure, aunque la nueva incorporación está actualmente a la espera de tener minutos de forma regular en la Premier League por detrás de Harvey Barnes y Anthony Elanga.

    Bajo la dirección del nuevo técnico Matthias Jaissle, el Newcastle sigue invicto en sus primeros partidos de liga. Tras un empate 2-2 contra el Liverpool y una convincente victoria por 2-0 ante el Tottenham, buscará mantener su buen momento cuando el Bournemouth visite Tyneside este fin de semana.

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