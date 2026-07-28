Revelado: Benjamin Sesko sigue recuperándose de una lesión en la espinilla mientras el delantero del Man Utd se pierde los dos primeros partidos de pretemporada

Sesko ya estaba lidiando con una molestia en la espinilla antes de que agravara la lesión durante la emocionante victoria por 3-2 del United contra el Liverpool el 3 de mayo. El club se mantuvo notablemente impreciso sobre la gravedad del problema en ese momento.

En consecuencia, el equipo médico decidió darle descanso para los últimos tres partidos de la temporada pasada. Afortunadamente para el United, se espera que esos partidos de final de temporada sean los únicos encuentros competitivos que el delantero se pierda. El talentoso delantero oficialmente regresó al entrenamiento al aire libre la semana pasada y está dando pasos significativos hacia una recuperación completa.