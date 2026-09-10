Viejos conocidos de LaLiga se reencontraron el miércoles por la noche, cuando el Chicago Fire se enfrentó al Inter Miami en la Major League Soccer. El esperado encuentro terminó en un disputado empate 1-1, pero el fútbol quedó rápidamente eclipsado por el drama final.

Sobre el césped se dieron cita varias superestrellas mundiales, entre ellas Lionel Messi, Casemiro, Lewandowski y De Paul. Los aficionados presentes disfrutaron en un primer momento de un espectáculo entretenido, con golazos de ambos equipos.

Sin embargo, la tensión se desbordó en los últimos compases del partido. Sobre el terreno de juego estalló un altercado furioso, que desvió por completo la atención del resultado final y de los anteriores destellos de brillantez individual.