Hace unos días, la Gazzetta dello Sport informó que el Bayern Múnich es el destino preferido de Vlahovic. Ya en 2022, cuando fichó por la Juventus, se habló de un interés del Bayern. Para la próxima temporada, Vlahovic podría ser suplente de Nicolas Jackson. El senegalés, cedido por el Chelsea, dejará el FCB, como confirmó el director deportivo Max Eberl, y no se ejercerá la opción de compra.

Sin embargo, se duda que el Bayern —a diferencia de la Juve— pueda cumplir las supuestas exigencias de Vlahovic, pues Eberl debe seguir recortando salarios. Además, suenan los nombres de Antony Gordon (Newcastle United), más versátil en ataque, y de Yan Diomande (RB Leipzig); ambos costarían traspaso y salario elevados. También se mencionan a su compañero William Osula y a Charles De Ketelaere (Atalanta), este último como opción principal tras Gordon para el campeón récord, según kicker.

El Corriere dello Sport no aclara qué señales ha enviado el Bayern a Vlahovic, pues aún se desconoce su estado de forma. Antes de volver al once, marcó al entrar desde el banquillo en el 1-1 contra el Hellas Verona, aunque previamente había estado varios meses parado por una lesión en los aductores.