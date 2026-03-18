Según informan tanto el Ruhr Nachrichten como Sport1, el entrenador del Dortmund y el director deportivo del SGE se habrían reunido el martes en Fráncfort para mantener una conversación en persona durante una cena.
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Reunión de gran repercusión entre Niko Kovac y un directivo de la Bundesliga: ¿se avecina una gran reorganización en el BVB?
Últimamente se habían multiplicado las especulaciones sobre si Kovac y Krösche podrían convertirse en compañeros de trabajo en el BVB en un futuro no muy lejano. Según informaciones de Sky, tanto el director deportivo Lars Ricken como el director técnico Sebastian Kehl están en la cuerda floja en el equipo negro y amarillo; al menos, por el momento, no se renovarán sus contratos, que vencen en 2027.
Si finalmente se produjera la separación, Krösche estaría listo para ser un sucesor idóneo. Según un reportaje de Bild, el técnico de 45 años estaría planteándose dejar el Eintracht de Fráncfort, ya que no está de acuerdo con la discrepancia entre las expectativas económicas y las deportivas.
Por lo tanto, está «más en el aire que nunca» si Krösche seguirá en el SGE más allá del verano. Si abandona el club, podría abrirse ante él una nueva y atractiva oportunidad deportiva en el Borussia de Dortmund.
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¿Pronto juntos en el BVB? Al parecer, Kovac y Krösche solo se encontraron por casualidad
No obstante, según informan Ruhr Nachrichten y Sport1, la reunión entre Kovac y Krösche no guardaría relación directa con los rumores actuales. Más bien, el encuentro habría sido casual, ya que el entrenador del BVB se encontraba en Fráncfort con motivo del 70.º cumpleaños de Peter Fischer, leyenda del Eintracht y expresidente del club.
En un principio, Kovac solo había quedado con su antiguo compañero en el SGE, Jan Martin Strasheim, actual director de Medios y Comunicación del Eintracht, a quien conoce de su etapa conjunta en el Frankfurt (2016-2018). Krösche se habría sumado a esta reunión de forma espontánea.
BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha
Partido
21 de marzo, 18:30 h
BVB - Hamburgo SV (Bundesliga)
4 de abril, 18:30 h
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15:30 h
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15:30 h
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
Preguntas frecuentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".