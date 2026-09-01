Getty Images Sport
Traducido por
¿Retirada a la vista? Karim Benzema deja el Al Hilal tras la rescisión de su contrato con el club de la Saudi Pro League
Despido fulminante para el exicono del Madrid
El mundo del fútbol se llevó una sorpresa el lunes cuando Al-Hilal anunció que había alcanzado un acuerdo para separar sus caminos con Benzema. El delantero de 38 años, al que aún le quedaba un año de su lucrativo contrato, es ahora agente libre, pero las circunstancias de su salida sugieren que su regreso a los terrenos de juego está lejos de estar garantizado. El club confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, en el que señaló que la decisión se tomó de manera amistosa.
El club emitió un comunicado oficial sobre la salida, en el que afirmó: "Al Hilal Club Company y el jugador francés Karim Benzema han acordado mutuamente poner fin a su relación contractual, poniendo así fin a su etapa con el primer equipo de fútbol de Al Hilal".
Crece la especulación sobre una posible retirada
Tras el anuncio oficial, el francés acudió a las redes sociales para pronunciarse sobre su salida y dar las gracias a los aficionados que le acompañaron durante su etapa en Arabia Saudí. «Un capítulo de mi carrera llega a su fin. Estoy agradecido a Al-Hilal, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la afición y a todos en el club por el tiempo que pasamos juntos. Le deseo a Al-Hilal todo lo mejor en el futuro, y alabado sea Dios por todo», escribió.
Informaciones procedentes de Francia sugieren que el final de sus días como jugador podría ser inminente. Aunque sigue siendo agente libre y técnicamente podría fichar por otro club, se ha especulado mucho con la posibilidad de que decida colgar las botas de forma definitiva. El medio francés L'Equipe incluso ha sugerido que el delantero podría pasar a desempeñar un papel de embajador dentro del deporte en lugar de buscar un último contrato como jugador.
Simone Inzaghi rinde homenaje a una leyenda del fútbol
El fichaje de Benzema por el Al-Hilal en febrero llegó después de una etapa en el Al-Ittihad, otro gran club saudí, lo que hizo aún más emotiva su salida de la liga. Mientras el club se prepara para seguir adelante sin el talismán francés, el técnico Simone Inzaghi se tomó un momento para reflexionar sobre el impacto de trabajar con uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol.
El técnico italiano no escatimó en elogios y describió a Benzema como uno de los grandes en la historia del fútbol, además de agradecerle sus esfuerzos. «Le agradecemos sus contribuciones, y fue un honor entrenarle», declaró Inzaghi.
- Getty Images Sport
La llegada de Ollie Watkins señala un cambio de rumbo
El momento de la salida de Benzema es especialmente llamativo, dado el reciente movimiento del club en el mercado de fichajes. Apenas 24 horas antes del anuncio de la marcha de Benzema, Al Hilal acaparó titulares al cerrar la incorporación de un sustituto de alto perfil procedente de la Premier League. Al Hilal completó el fichaje por 51 millones de libras (69 millones de dólares) del delantero inglés Ollie Watkins, procedente del Aston Villa. Con la llegada de Watkins en el mejor momento de su carrera, el club parece estar virando hacia una estrategia más a largo plazo, priorizando la energía y la longevidad por encima de los últimos años de iconos globales ya consagrados.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias