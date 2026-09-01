El mundo del fútbol se llevó una sorpresa el lunes cuando Al-Hilal anunció que había alcanzado un acuerdo para separar sus caminos con Benzema. El delantero de 38 años, al que aún le quedaba un año de su lucrativo contrato, es ahora agente libre, pero las circunstancias de su salida sugieren que su regreso a los terrenos de juego está lejos de estar garantizado. El club confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, en el que señaló que la decisión se tomó de manera amistosa.

El club emitió un comunicado oficial sobre la salida, en el que afirmó: "Al Hilal Club Company y el jugador francés Karim Benzema han acordado mutuamente poner fin a su relación contractual, poniendo así fin a su etapa con el primer equipo de fútbol de Al Hilal".