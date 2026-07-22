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Mark Doyle

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Resumen del mercado de fichajes: GOAL evalúa a los 10 clubes más ricos de Europa por sus movimientos de verano, al inicio de la pretemporada

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El fútbol cada vez va más rápido. Nada más acabar el Mundial, todos los ojos se pusieron en el mercado de fichajes, donde se esperan grandes movimientos tras el sorpresivo pase de Morgan Rogers del Aston Villa al Chelsea por 117 millones de libras.

Desde que abrió el mercado de verano a mediados de junio, ya hemos visto fichajes millonarios: los compañeros de Rogers en la selección inglesa, Elliot Anderson y Anthony Gordon, han fichado por el Manchester City y el Barcelona, respectivamente.

A seis semanas del cierre, ¿cómo están los clubes de élite europeos? ¿Quiénes ya cerraron sus fichajes? ¿Y quiénes aún tienen mucho por hacer antes del 1 de septiembre?

A continuación, GOAL analiza los fichajes de los diez primeros clubes de la Deloitte Football Money League 2026 y señala las posiciones que aún deben reforzar.

  • Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty

    Arsenal

    El Arsenal no ha estado de brazos cruzados. Ha hecho oficial la compra de Piero Hincapié, procedente del Bayer Leverkusen, por 34,5 millones de libras, y ha fichado a Illan Meslier como agente libre para reforzar la portería. En cuanto a salidas, la más relevante es la de Leandro Trossard, fichado por el Besiktas por 17 millones de libras, y se espera que Christos Tzolis, del Club Brugge, ocupe su lugar.

    Aun así, la afición espera un fichaje de peso y se impacienta: el club rechazó pagar la elevada cifra que pedía el Aston Villa por Rogers y creyó que Bruno Guimaraes costaría menos de lo que exige el Newcastle.

    Además, aunque Julián Álvarez, jugador admirado por Mikel Arteta, ha manifestado su deseo de dejar el Atlético de Madrid, parece que su prioridad es el Barcelona. El Atlético, pese a que preferiría cederlo al norte de Londres, seguirá pidiendo una cifra astronómica por el delantero.

    El Arsenal, campeón de Inglaterra tras 22 años, busca reforzar su plantilla sin pagar de más.

    Por ahora no hay certezas, pero el equipo necesita un centrocampista dominante, un extremo izquierdo de primer nivel y un central de garantías tras la lesión de William Saliba.

    Nota: D-

    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    Barcelona

    Como Tuchel, el Barcelona eligió a Gordon sobre Rashford este verano. Si fue la decisión correcta aún se debate.

    Gordon es más joven, pero su fichaje costó más del doble y no es claramente superior. En el Mundial mostró la velocidad y versatilidad que podrían aportarle al Barça un rendimiento similar al de Rashford, autor de 14 goles y tantas asistencias la temporada pasada.

    Sin embargo, el Barça aún debe cubrir el vacío dejado por Robert Lewandowski. El fichaje soñado por Deco es Álvarez, pero costaría una cifra cercana al récord mundial, así que el Atlético apenas se sentaría a negociar.

    Por eso se valoran alternativas más baratas, aunque un jugador como Eli Junior Kroupi, también vinculado al Tottenham, rondaría los 100 millones de libras. No extrañaría, pues, ver al Barça buscando gangas, sobre todo si Ferran Torres, héroe del Mundial, se marcha: le queda un año de contrato y no parece dispuesto a renovar.

    En el centro del campo, el Barça tiene sobreabundancia y podría vender a Marc Casado para fichar un central dominante que acompañe a Pau Cubarsi o un lateral.

    Calificación: D

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    Bayern de Múnich

    El Bayern de Múnich ya ha tenido un mercado positivo: fichó a Ismael Saibari y Nathaniel Brown durante el Mundial.

    El fichaje de Saibari ya estaba cerrado antes del torneo, lo que resultó un acierto: el versátil delantero marroquí brilló y los 50 millones parecen una ganga. La llegada de Brown garantiza el lateral izquierdo a Vincent Kompany, aunque Alphonso Davies se marche.

    Se rumorea que buscará más refuerzos en el centro del campo y el lateral derecho, pero sus prioridades son convencer a Harry Kane para que renueve y rechazar el interés del Real Madrid por Michael Olise, quien supuestamente quiere reunirse con Kylian Mbappé en el Bernabéu.

    Cómo se resuelvan estas dos situaciones definirá su mercado. Por ahora, todo va bien.

    Nota: B

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  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    Chelsea

    Xabi Alonso llega al Chelsea para ordenar Stamford Bridge tras la turbulenta temporada 2025-26, en la que Enzo Maresca y Liam Rosenior perdieron sus puestos. El español es consciente del desafío, y aunque Marc Cucurella fichó por el Real Madrid, su gestión ha arrancado con buen pie.

    Se cree que fue clave para convencer a Rogers, y las llegadas de Geovany Quenda y Marco Palestra ilusionan.

    Pese a ello, se necesitan más refuerzos. Liam Delap no convence y Alejandro Garnacho podría salir, así que fichar un delantero es urgente. La máxima prioridad es recuperar experiencia, disciplina y solidez defensiva, aspectos que fallaron en la desastrosa temporada 2025-26, cuando el equipo se quedó sin plaza europea.

    Fichar jugadores de élite no será fácil, pero los Blues han actuado con acierto hasta ahora —el fichaje de Rogers es un golpe maestro, aunque pagaran de más por el internacional inglés— y, según se informa, confían en incorporar al defensa central francés Maxence Lacroix, del Crystal Palace, para seguir invirtiendo en jugadores de la Premier League que ya han demostrado su valía.

    Enzo Fernández quiere marcharse y, si se va, liberaría más fondos para Alonso, quien ya mostró en el Bayer Leverkusen que puede armar un equipo atractivo y ganador con los jugadores adecuados para su 3-4-2-1.

    Nota: B

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Liverpool

    No sorprende que el Liverpool inicie la temporada 2026-27 con un nuevo técnico español. Desde antes del final del curso pasado ya se veía que la etapa de Arne Slot en Anfield llegaba a su fin. Lo inesperado es que el elegido haya sido Andoni Iraola y no Xabi Alonso, quien acabó fichando por el Chelsea y frustrando a muchos Reds.

    Aun así, la afición confía en lo que Iraola puede lograr tras llevar al Bournemouth a Europa por primera vez con un fútbol ofensivo y atractivo.

    Se espera que saque más provecho a la plantilla, sobre todo a Florian Wirtz y Alexander Isak. Aun así, en Anfield se cree que, además de Jeremy Jacquet y Víctor Muñoz, hacen falta más refuerzos para recuperar el título perdido la pasada temporada.

    Necesitan un sustituto de nivel para Mohamed Salah, pero su objetivo principal, Yan Diomande, fichó por el París Saint-Germain, que no parece dispuesto a ceder a Bradley Barcola para compensar la pérdida.

    Además, preocupa la falta de físico y profundidad en el centro del campo y en el lateral derecho, por los constantes problemas físicos de Jeremie Frimpong y Conor Bradley. La salida de Ibrahima Konaté, que se marchó gratis al Real Madrid, deja también necesario otro central.

    En conjunto, la plantilla luce corta, aunque Iraola podría revalorizar a Curtis Jones, Federico Chiesa y al recién llegado Harvey Elliott.

    Nota: D+

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Manchester City

    Este verano el City ha fichado a Anderson (Nottingham Forest) por 116 millones de libras y busca también a Ayyoub Bouaddi para reforzar el centro del campo.

    El club se prepara para la posible salida de Rodri, con un año de contrato y rumores constantes sobre su fichaje por el Real Madrid. Si el campeón del mundo se marcha, será un problema para el sucesor de Guardiola, Enzo Maresca, pues ni Anderson ni Bouaddi están aún a su altura.

    Además, la defensa pierde a John Stones, quien se marchó gratis tras varias lesiones, y a Bernardo Silva, cuya creatividad y liderazgo se echarán de menos. Maresca probablemente busque un lateral derecho puro, puesto que Guardiola adaptó al centrocampista Matheus Nunes en esa demarcación la temporada pasada.

    Aunque en invierno fichó bien, necesita un gran verano para optar a la Liga de Campeones.

    Nota: C-


  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    Manchester United

    El Manchester United ha actuado con rapidez para reforzar su centro del campo. Tras la marcha de Casemiro, la lesión de Manuel Ugarte y la cancelación del fichaje de Ederson por dudas médicas, los «Red Devils» han cerrado dos incorporaciones en 48 horas.

    Primero llegó Andrey Santos del Chelsea por 50 millones de libras; luego se abonaron los 36 millones de la cláusula de Youri Tielemans al Aston Villa.

    Ambos pueden aportar, pero Michael Carrick sigue sin suficiente calidad para una plantilla corta y débil que disputará la Liga de Campeones. El centro del campo aún necesita otro jugador, de ahí el interés en Manu Kone, y la zaga tampoco está completa.

    Arriba la situación no mejora: hay delanteros versátiles, pero falta un goleador fiable o un regateador desequilibrante. La vuelta de Marcus Rashford tras su cesión al Barcelona podría ser interesante, aunque su venta sigue sobre la mesa para financiar otras opciones.

    Nota: C-

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    París Saint-Germain

    Por ahora reina la calma en el Parc des Princes, pero no durará. Luis Enrique, técnico del PSG, ya avisó tras ganar dos Champions consecutivas en mayo que su prioridad era reforzar la plantilla para buscar un tercer título, así que se esperan fichajes importantes en las próximas semanas.

    Diomande podría ser uno de ellos: se esperaba que fichara por el Liverpool, pero ahora solo quiere jugar en el PSG. Pese a la buena relación con el RB Leipzig, la operación no está garantizada, ya que el club alemán quiere retenerlo un año más, sin olvidar la incertidumbre que rodea al jugador y a sus agentes.

    El PSG no necesita otro extremo, pero a Luis Enrique le encantan los jugadores de banda y se espera la llegada de Maghnes Akliouche desde el Mónaco. Por eso crecen los rumores sobre el futuro de Barcola, y su venta aportaría mucho dinero a un club que ya cobró 75 millones por el suplente Gonçalo Ramos, rol que podría asumir Ferran Torres, del Barcelona.

    Además, el PSG habría renunciado a fichar al joven del Lille Bouaddi, pues Luis Enrique ya cuenta con muchas opciones en el centro del campo. Los campeones de Europa también reforzaron la defensa con el lateral francés Lucas Digne, procedente del Aston Villa.

    Nota: C+


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Real Madrid

    Tras una segunda temporada sin títulos, Florentino Pérez, nervioso, fichó a José Mourinho. Es una decisión absurda, como lanzar un cartucho de dinamita a un contenedor en llamas, pero Pérez hace todo lo posible por darle al ya no «Special One» lo necesario para armar un equipo que desestabilice al Barcelona.

    Como de costumbre, el Madrid ha aprovechado el mercado de fichajes libres para incorporar al ex capitán del Manchester City, Bernardo, y al ex defensa central del Liverpool, Konaté, sin coste, aunque este último podría ser un despilfarro de sueldo tras su pobre actuación con Francia en el Mundial. El fichaje de Denzel Dumfries por solo 20 millones de euros también es acertado, dada la incertidumbre sobre Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho, y los 50 millones de libras pagados por la estrella española Cucurella deberían resultar una inversión muy bien empleada.

    La defensa se renueva, pero aún no está claro el centro del campo ni la delantera. Falta reemplazar a Kroos y Modric; si llegan Rodri y Olise, el equipo será candidato.

    Nota: B+

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tottenham

    ¡Sorpresa! Tras acabar 17.º en las dos últimas temporadas, el Tottenham, acostumbrado a la austeridad, ha invertido fuerte este verano.

    Hasta ahora han invertido 227 millones de libras en Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Jan Paul van Hecke, además de fichar a Andy Robertson y Marcos Senesi como agentes libres.

    Los 100 millones por Tonali y los 85 por Fernandes superan con creces su valor de mercado, pero a la afición no parece importarle: llevaba años pidiendo que ENIC se lanzara en grande, y ahora lo ha hecho.

    Y aún no han terminado: Roberto De Zerbi considera, con razón, que falta calidad en la delantera. Es lícito preguntarse si es sensato gastar tanto en un equipo dirigido por un técnico temperamental que nunca se queda mucho tiempo en un mismo sitio, pero, en esta fase del mercado, no podemos reprocharle al Tottenham su ambición.

    Además, planean recuperar parte del dinero vendiendo jugadores prescindibles para De Zerbi, como Luka Vuskovic, ya fichado por el Brighton por 50 millones, y Lucas Bergvall, cuyo traspaso podría alcanzar una cifra similar.

    Nota: B+