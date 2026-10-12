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FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP
Traducido por

Resumen de la sexta jornada de la Ligue 1: el PSG suma tres victorias consecutivas, el Brest golea al Angers y el Rennes arrolla al Auxerre

Ligue 1
Paris Saint-Germain
Rennes
Brest
Mónaco
Lens
Lille
Lyon
Marsella
Niza
Lorient
Strasbourg
Toulouse
Auxerre
Le Mans
Angers
Le Havre
Paris FC
Troyes

Repaso completo de la sexta jornada de la Ligue 1. Analizamos los resultados, las principales claves, las actuaciones individuales más destacadas y los partidos repletos de goles antes de la séptima jornada.

La sexta jornada de la temporada 2026/27 de la Ligue 1 dejó un fútbol ofensivo explosivo, duelos de alto nivel y cambios de dinámica decisivos en la máxima categoría francesa. El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, encadenó su tercera victoria consecutiva, el Stade Brestois 29 arrolló al Angers SCO en un emocionante partido de seis goles y el Marsella se recuperó con una sólida victoria a domicilio.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSAFP

    Paris Saint-Germain 3-1 Le Mans FC

    El Paris Saint-Germain encadenó su tercera victoria consecutiva al imponerse por 3-1 al recién ascendido Le Mans FC en el Parque de los Príncipes. Después de que Le Mans lograra igualar el marcador en la segunda parte, el PSG demostró su calidad: Kvicha Kvaratskhelia y Maghnes Akliouche marcaron para asegurar los tres puntos al equipo de Luis Enrique.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-ANGERSAFP

    Stade Brestois 29 5-1 Angers SCO

    El Stade Brestois 29 dio una exhibición ofensiva en el Stade Francis-Le Blé y goleó al Angers SCO por 5-1. El Brest aprovechó las debilidades defensivas del Angers, agravadas cuando los visitantes se quedaron con un jugador menos por una tarjeta roja directa en el minuto 59. El Brest no perdonó y logró su victoria más contundente de la temporada.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-AUXERREAFP

    Stade Rennais FC 4-1 AJ Auxerre

    El Stade Rennais FC firmó una actuación de gran eficacia en casa, en el Roazhon Park, y goleó 4–1 al AJ Auxerre. El Rennes tomó el control al comienzo de la segunda parte con tres goles sin respuesta y dejó al Auxerre con pocas opciones de remontar.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-LYONAFP

    RC Lens 2-1 Olympique Lyonnais

    El RC Lens logró una trabajada victoria por 2-1 ante el Olympique Lyonnais en el estadio Bollaert-Delelis. El Lens se puso dos goles por delante antes de resistir la reacción tardía del Lyon. Pese a quedarse con diez jugadores por una tarjeta roja en el minuto 84, los locales aguantaron durante el tiempo añadido y se llevaron los tres puntos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP

    ES Troyes AC 0-2 Olympique de Marsella

    El Olympique de Marseille frenó su mala racha con una victoria a domicilio por 2-0 ante el ES Troyes AC en el Stade de l'Aube. Amine Harit abrió el marcador en el minuto 50 y Himad Abdelli sentenció el triunfo de penalti en el tiempo añadido (90+8').

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-TOULOUSEAFP

    AS Mónaco 2-2 Toulouse FC

    El AS Monaco tuvo que conformarse con un reparto de puntos en el Stade Louis II tras un entretenido empate 2–2 ante el Toulouse FC. El Monaco generó numerosas ocasiones, pero no logró sentenciar el partido y los visitantes remontaron para llevarse un valioso punto a domicilio.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-STRASBOURGAFP

    OGC Nice 2-1 RC Strasbourg Alsace

    El OGC Nice logró una victoria en casa por 2-1 ante el RC Strasbourg Alsace en el Allianz Riviera. En la segunda parte, el Niza controló zonas clave del campo y acabó imponiéndose al Estrasburgo en un partido disputado.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LE HAVREAFP

    LOSC Lille 1-0 Le Havre AC

    El LOSC Lille logró una victoria de oficio por 1-0 ante el Le Havre AC en el Decathlon Arena. El Le Havre jugó los últimos 30 minutos con diez futbolistas tras una expulsión en el minuto 61, lo que permitió al Lille gestionar su ventaja y mantener la portería a cero.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-PARIS FCAFP

    FC Lorient 1-0 Paris FC

    El FC Lorient venció 1–0 al Paris FC sin encajar goles en el Stade du Moustoir. El Lorient defendió la ventaja de un gol que había logrado pronto ante un Paris FC combativo, que recibió cinco tarjetas amarillas durante una tensa segunda parte.