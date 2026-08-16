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MukhtarGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Resumen de la MLS: el Nashville SC arrolla al Inter Miami de Lionel Messi, Tata Martino pone fin a la mala racha del Atlanta United y el Houston Dynamo se coloca líder del Oeste

FEATURES
Analysis
Major League Soccer
Nashville SC vs Inter Miami CF
Nashville SC
Inter Miami CF
Orlando City vs FC Cincinnati
Orlando City
FC Cincinnati

La MLS fue caótica como de costumbre el sábado por la noche, pero la goleada de Nashville sobre el Inter Miami ofreció la señal más clara hasta ahora de hacia dónde puede dirigirse el Supporters' Shield.

Probablemente ya sabíamos que el Inter Miami no era para tanto.

Sí, tiene a Lionel Messi. Sí, tiene a Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro. Pero nunca ha sido el equipo más completo de esta liga. El sábado, eso quedó claro.

Su duelo con el Nashville era de lo más tentador. El Nashville está extremadamente bien entrenado, excepcionalmente bien trabajado y rebosa energía, con una pizca de talento estelar propio. En cuanto a equipos de fútbol, es el más completo de la Conferencia Este.

El Inter Miami, en cambio, tiene a Messi. Pero el sábado por la noche, en lo que pareció una victoria para el fútbol en general, ganó el mejor equipo. El Nashville arrolló al Miami por 4-1, y pudo haber sido más de no haberse mostrado displicente de cara a portería después de quitar del campo a algunos de sus nombres más importantes. Ahora ya tiene prácticamente una mano en el Supporters’ Shield, salvo un desplome sorprendente.

En otros campos, la liga fue una auténtica locura. Los malos equipos ganaron por primera vez en meses. Los buenos se conformaron con empates realmente soporíferos. Y el Houston Dynamo, al que muchos veían como la viva imagen de la mediocridad al inicio de la temporada, ahora es un serio aspirante a ganar el Oeste. ¿Quién lo habría dicho?


GOAL repasa lo sucedido en la MLS el sábado por la noche...


  • Mukhtar supera a Messi

    Primero contra segundo, entonces. El Inter Miami dio la bienvenida de nuevo a Leo Messi, que fue titular por primera vez desde el fallecimiento de su padre. Sin embargo, Nashville salió sin miedo. Metió gente arriba y jugó como si el arsenal de talento ofensivo de Miami le importara poco.

    Y el equipo local dominó el partido. Andy Najar y Cristian Espinoza destrozaron a Miami por la izquierda. Hany Mukhtar apareció en todo tipo de posiciones peligrosas por el centro. Nashville mereció el primer gol: el potente y tenso centro de Elias Saad encontró a Najar en el segundo palo.

    Miami parecía haber dejado escapar su oportunidad de volver al partido cuando Messi falló desde el punto de penalti. Pero Telasco Segovia acabó empatando, gracias a una asistencia sencillamente maravillosa de Messi.

    Pero esta fue la noche de Nashville. El líder de la Conferencia Este no dejó de crecer en autoridad con el paso de los minutos, mientras una serie de errores defensivos de Inter Miami permitió a Nashville marcar tres más. El resultado final, en realidad, fue benévolo con Miami.

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  • Houston DynamoGetty

    Houston se pone líder

    ¿Qué pasa con el Houston Dynamo? El equipo texano gastó mucho durante el invierno para renovar una plantilla que estaba rindiendo por debajo de lo esperado. Recuperó a Hector Herrera tras un paréntesis en México. También llegaron Mateusz Bogusz y Guilherme. Costó un tiempo que las cosas encajaran, pero ahora el equipo ha alcanzado por completo su mejor versión. Ben Olsen ha recuperado parte de su toque como entrenador y, lo que es crucial, el Dynamo se muestra sólido en defensa.

    Lo demostró el sábado por la noche ante un LA Galaxy en apuros. Tuvo una ocasión realmente clara, en realidad un penalti que Guilherme simplemente convirtió con tranquilidad. La tercera tarjeta roja de la temporada para Carlos Garces hizo que la amenaza del Galaxy quedara en gran medida neutralizada. Ni siquiera la entrada del mediático Chucky Lozano, cedido por el San Diego FC, pudo cambiar el partido. Cuando sonó el pitido final, Houston, al que se esperaba tan del montón, era líder del Oeste.

  • Atlanta UnitedGetty

    Atlanta United logra su victoria...

    ¡Qué bien le debió sentar eso a Tata Martino! El nuevo/viejo técnico del Atlanta ha soportado un segundo acto miserable en la ciudad donde se convirtió en un héroe. Antes de aceptar el cargo, advirtió que las segundas etapas pueden ser difíciles. Parecía una broma, pero acabó siendo ligeramente profético. Eso sí, algunas cosas han jugado en su contra. La estructura del ataque es imperfecta: demasiados jugadores creativos y no suficientes piernas. Las opciones defensivas también son bastante escasas.

    Aun así, se esperaba que mejorara con respecto al 14º puesto de la temporada pasada. Al inicio de la jornada del sábado, era 15º. Y ahí terminó también, aunque con una perspectiva ligeramente mejor. Logró una victoria notablemente merecida sobre unos New York Red Bulls en apuros. Después de encajar pronto, el Atlanta se fue metiendo de nuevo en el partido. Tristan Muyumba marcó un empate realmente precioso. Y luego Fafa Picault firmó el gol de la victoria a falta de tres minutos. Atlanta no se meterá en los playoffs esta temporada. Puede que Martino no tenga trabajo dentro de tres meses. Pero esta fue una buena noche.

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  • Toronto FCGetty

    ...y Toronto también

    El fichaje de Josh Sargent debía marcar en cierta medida un cambio de rumbo en Toronto. Necesitaban goles, y aquí tenían a un jugador que los marcaba a buen nivel en Inglaterra. Sargent no ha terminado de cumplir. Toronto sigue siendo bastante mediocre. Literalmente, no había ganado un partido en meses.

    Eso fue así hasta el sábado ante el New England Revolution. Toronto fue, de hecho, inferior durante largos tramos. Jack Harrison, fichado desde el Leeds, fue con bastante claridad el mejor jugador sobre el terreno de juego, y pudo haber marcado dos goles en la noche. Pero Toronto fue más oportunista que New England. Un disparo desviado le dio un gol. Niklas Dorsch, un nuevo fichaje procedente del Heidenheim, añadió un segundo realmente precioso. Los últimos minutos fueron tensos, sobre todo por un gol bien elaborado de Wilson Harris. Pero Toronto se deshizo de New England.

    Los playoffs están ya a la vista y Toronto se encuentra ahora a cuatro puntos de un puesto de play-in, ya que ocupa la 12.ª posición.

  • Patrick SchulteGetty

    Una calamidad de errores defensivos en Charlotte

    Fue una buena muestra del caos de la MLS. En los primeros 45 minutos hubo tres goles. Fue un espectáculo tremendamente entretenido, con dos de los mejores equipos de la Conferencia Este respondiéndose golpe por golpe. Pero también fue un buen recordatorio de lo tediosa que puede llegar a ser la defensa en esta liga. A los 30 segundos, Brandt Bronico irrumpió en el área, completamente desmarcado, y coló el balón entre las piernas de Patrick Schulte junto a su poste.

    Ocho minutos después, Schulte fue el principal culpable al perder el balón dentro de su propia área. Dylan Chambost derribó a su rival y Liel Abada transformó el penalti. Luego, la defensa de Charlotte se vino abajo. Tim Ream perdió por alto en el segundo palo, no por primera vez este verano, y le dio una oportunidad al Crew. Aun así, volvieron a pegarse un tiro en el pie. Pep Biel pudo entrar caminando en el área, completamente desmarcado, y definir para poner el 3-1 a favor de Charlotte, una ventaja que ya no dejaría escapar.