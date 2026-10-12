En el que posiblemente fue el partido de la jornada, la Real Sociedad y el Dépor protagonizaron el domingo en San Sebastián un emocionante encuentro de cinco goles. Los locales subieron al sexto puesto gracias a una victoria en la que ambos equipos acabaron con diez jugadores. La Real Sociedad se adelantó 3-0, pero los visitantes recortaron distancias y dejaron un final de infarto en Anoeta. El gol de Goncalo Guedes en el minuto 56 resultó decisivo para la victoria.