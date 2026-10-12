La última jornada de LaLiga dejó una victoria agónica del Atlético de Madrid, que sigue la estela del Barcelona, líder destacado. También hubo tarjetas rojas por doquier en España.
Resumen de la jornada 8 de LaLiga: El Atleti sigue la estela del Barça en un fin de semana lleno de dramatismo, tarjetas y goles
- Getty Images Sport
Alavés 1-2 Atlético de Madrid
El gol de la victoria de Cristian Romero en el minuto 87 permitió al Atleti encadenar su cuarta victoria consecutiva en LaLiga. El sábado remontó para imponerse a un Alavés en buen momento que jugó con diez. El equipo de Diego Simeone está a cinco puntos del líder, el Barcelona.
- Getty Images Sport
Barcelona 3-0 Getafe
El Barça mantuvo su inicio de temporada perfecto con una cómoda victoria por 3-0 ante el Getafe. Marcaron Anthony Gordon, con su primer gol en LaLiga, Gabriel Jesus y Jules Kounde. El equipo de Hansi Flick suma ocho victorias en ocho partidos y aventaja en cinco puntos al Atleti, su perseguidor más cercano.
- Getty Images Sport
Real Madrid 1-0 Villarreal
Al Real Madrid le costó, pero acabó imponiéndose al Villarreal por 1-0 gracias a un gol de Yan Diomande, el costoso fichaje marfileño, poco después de la hora de juego. Es un buen resultado para los hombres de Jose Mourinho, teniendo en cuenta que jugaron los últimos 20 minutos con diez jugadores tras la expulsión de Vini Jr.
- Getty Images Sport
Real Sociedad 3-2 Deportivo La Coruña
En el que posiblemente fue el partido de la jornada, la Real Sociedad y el Dépor protagonizaron el domingo en San Sebastián un emocionante encuentro de cinco goles. Los locales subieron al sexto puesto gracias a una victoria en la que ambos equipos acabaron con diez jugadores. La Real Sociedad se adelantó 3-0, pero los visitantes recortaron distancias y dejaron un final de infarto en Anoeta. El gol de Goncalo Guedes en el minuto 56 resultó decisivo para la victoria.
- AFP
Real Betis 5-2 Osasuna
El Betis prolongó su gran comienzo de temporada con una entretenida victoria por 5-2 ante Osasuna. El veterano centrocampista Isco marcó dos goles para los locales, que suman 19 puntos tras ocho jornadas gracias a sus seis victorias.
- Getty Images Sport
Racing de Santander 2-2 Valencia
El Racing de Santander y el Valencia cerraron el fin de semana con un entretenido empate a 2-2. El Valencia sigue en puestos de descenso, mientras que el Santander está solo tres puntos por encima. Aún es pronto, pero a ambos les espera una temporada larga en su lucha por mantenerse en Primera División.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias