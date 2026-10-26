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FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREAFP
Traducido por

Resumen de la jornada 8 de la Ligue 1: El Marsella supera al Le Havre en un duelo de siete goles, el Rennes arrolla al Estrasburgo y el Lens vence por la mínima al Paris FC

Ligue 1
Marsella
Rennes
Lens
Niza
Mónaco
Lille
Paris Saint-Germain
Lyon
Paris FC
Auxerre
Le Mans
Brest
Toulouse
Angers
Lorient
Le Havre
Strasbourg

Análisis completo de la octava jornada de la Ligue 1. Repasamos los resultados, las claves, las actuaciones individuales más destacadas y los partidos con muchos goles antes de la próxima jornada.

La octava jornada de la Ligue 1 2026/27 estuvo llena de emoción de principio a fin en Francia. El Olympique de Marsella salió airoso de un caótico partido de siete goles ante el Le Havre en el Stade Vélodrome, mientras que el Stade Rennais se impuso con comodidad al Strasbourg gracias a una exhibición de Sebastian Szymański y el RC Lens frenó el impulso del Paris FC en un ajustado duelo en Bollaert-Delelis.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREAFP

    Olympique de Marsella 4-3 Le Havre AC

    Los espectadores del Stade Vélodrome presenciaron un auténtico partidazo en el que el Olympique de Marsella se impuso por 4-3 al Le Havre AC. CJ Egan-Riley abrió el marcador a los cuatro minutos, seguido de un gol de Tim Weah (32') y otro de Igor Paixão al comienzo de la segunda parte (49'). Himad Abdelli recortó distancias para los visitantes (54'), antes de que Josh Maja marcara dos veces (76' y 88') y Lamine N'Diaye anotara otro gol (85'), lo que dio paso a un final frenético. El Marsella resistió la presión durante 12 minutos de tiempo añadido para llevarse los tres puntos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-STRASBOURGAFP

    Stade Rennais FC 3-0 RC Strasbourg Alsace

    El Stade Rennais FC dominó en casa, en el Roazhon Park, y se impuso por 3-0 al RC Strasbourg Alsace sin encajar ningún gol. Boulaye Dia abrió el marcador en el minuto 33 antes de que el mediapunta polaco Sebastian Szymański tomara el protagonismo. Szymański amplió la ventaja justo antes del descanso (40') y completó su doblete en el minuto 60 para redondear una contundente victoria del Rennes.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-PARIS FCAFP

    RC Lens 2-1 Paris FC

    El RC Lens infligió una derrota por 2-1 a un Paris FC en gran momento ante un público entregado en el Stade Bollaert-Delelis. Luca Koleosho adelantó a los visitantes nada más reanudarse el partido (46'). El Lens reaccionó con un gol de Florian Thauvin que igualó el marcador (62'), antes de que Thorgan Hazard marcara en el minuto 82 para culminar la remontada del equipo local.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LILLEAFP

    AS Mónaco 1-1 LOSC Lille

    Dos aspirantes al título se enfrentaron en el Stade Louis II, donde el AS Monaco y el LOSC Lille empataron 1-1 en un partido muy disputado. Ethan Mbappé adelantó al Lille en el minuto 23, antes de que Edan Diop empatara para el Monaco en el 73. El Lille tuvo que resistir el tramo final con diez jugadores después de que Tanguy Nianzou Kouassi viera la roja directa en el minuto 66, por lo que ambos clubes sumaron un punto.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-NICEAFP

    Stade Brestois 29 1-2 OGC Nice

    El OGC Nice logró una victoria crucial a domicilio, al imponerse por 2-1 al Stade Brestois 29 en el Stade Francis-Le Blé. Ludovic Ajorque adelantó pronto al Brest en el minuto 14. El OGC Nice reaccionó en la segunda parte y empató por medio de Elye Wahi a la hora de juego (60') antes de que Sofiane Diop marcara el gol de la victoria en el minuto 82.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-LE MANSAFP

    AJ Auxerre 1-1 Le Mans FC

    El AJ Auxerre y el Le Mans FC empataron 1–1 en el Stade de l'Abbé-Deschamps. Lucas Buadés adelantó al recién ascendido Le Mans nada más comenzar la segunda parte (48'). El Auxerre respondió ocho minutos después con un gol de Cameron Archer que supuso el empate y fue validado por el VAR (56'), por lo que ambos equipos sumaron un punto.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-TROYESAFP

    Toulouse FC 0-0 ES Troyes AC

    El Toulouse FC y el ES Troyes AC empataron 0–0 en el Stadium de Toulouse. Las defensas de ambos equipos se mantuvieron firmes en un encuentro muy físico en el que se mostraron ocho tarjetas amarillas, y apenas hubo ocasiones claras de gol.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-LORIENTAFP

    Angers SCO 0-0 FC Lorient

    El Angers SCO y el FC Lorient empataron 0–0 en un duelo táctico en el estadio Raymond Kopa. Ambos equipos priorizaron el orden y la disciplina defensiva, neutralizaron el juego de transición del rival y se repartieron los puntos.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Paris Saint-Germain contra Olympique Lyonnais

    El gran duelo de pesos pesados de la jornada entre el campeón Paris Saint-Germain y el Olympique Lyonnais, en el Parque de los Príncipes, está programado para el lunes 26 de octubre y cerrará la octava jornada.