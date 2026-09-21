Resumen de la jornada 7 de LaLiga: el Real Madrid pierde mucho terreno en la lucha por el título

En el que fue, posiblemente, el partido del fin de semana, la Real Sociedad se llevó la victoria con un gol en el minuto 91 en casa de un Valencia en apuros, para meter aún más presión al técnico che Javier Aguirre. El Valencia es ahora 19.º en la clasificación, con solo cuatro puntos en siete partidos. Esta fue la tercera victoria de la Real en la temporada, lo que la sitúa en la zona media de la tabla.