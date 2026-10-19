El Paris Saint-Germain remontó para imponerse por 3-1 al RC Strasbourg Alsace en el Stade de la Meinau. Giovanni Reyna adelantó al Estrasburgo en el minuto 17 y los locales mantuvieron la ventaja hasta bien entrada la segunda parte. Sin embargo, Illia Zabarnyi empató en el minuto 77, antes de que Ousmane Dembélé (85') y Désiré Doué (90+3') marcaran en los últimos minutos para sellar la cuarta victoria consecutiva del PSG.