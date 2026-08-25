La temporada 2026/27 de la Ligue 1 arrancó con una lluvia de goles, batallas tácticas y estrenos dramáticos en toda Francia. Desde la victoria de autoridad del Marsella en el Vélodrome hasta el festival goleador del Lens y el empate del PSG en un thriller clásico, la jornada 1 dejó muchas historias.
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Resumen de la jornada 1 de la Ligue 1: Ferran salva al PSG en Rennes mientras Marsella y Lens arrollan a sus rivales
- AFP
Olympique de Marsella 4-0 RC Strasbourg Alsace
Bruno Génésio no podría haber pedido un mejor debut oficial en el banquillo del Marsella. El OM firmó una dominante actuación en la segunda parte en el Stade Vélodrome. Amine Gouiri abrió el marcador nada más reanudarse el partido, en el minuto 46, pero el encuentro se le complicó por completo al Estrasburgo en el minuto 59, cuando el centrocampista Samir El Mourabet vio la segunda amarilla por una entrada a destiempo sobre Pierre-Emile Højbjerg.
Aprovechando los espacios ante un rival con diez, Gouiri dobló la ventaja desde el punto de penalti en el minuto 68 tras una mano dentro del área. El suplente Keyliane Abdallah empujó a la red un centro raso en el minuto 89, y Højbjerg puso la guinda a la goleada por 4-0 con un disparo lejano en el tiempo de descuento (90+6') para situar al OM en lo más alto de la tabla de la Ligue 1 por diferencia de goles.
- AFP
RC Lens 5-2 AJ Auxerre
El Lens de Dino Toppmöller dio una exhibición ofensiva en el Stade Bollaert-Delelis en un trepidante partido de siete goles. Florian Thauvin abrió el marcador con un penalti en el minuto 12, pero el momento clave llegó en el 35', cuando el defensa del Auxerre Christ Makosso vio la roja directa por impedir una ocasión manifiesta de gol al derribar a Franjo Ivanović fuera del área.
El Lens destrozó la zaga del Auxerre tras el descanso y añadió goles de Ivanović (49'), Saud Abdulhamid (54') e Ismaëlo Ganiou (66'). El Auxerre reaccionó con un penalti de Danny Namaso (61') y un gol de Lamine Sy (69'), pero Thauvin transformó otro penalti en el minuto 88 para firmar su doblete y el triunfo por 5-2.
- AFP
Stade Rennais 2-2 Paris Saint-Germain
El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, se dejó puntos en la noche inaugural tras tener que remontar una desventaja de dos goles en el Roazhon Park. El Rennes sorprendió pronto a los visitantes cuando Sebastian Szymański soltó un misil desde 25 yardas a la escuadra en el minuto 8, antes de que Estéban Lepaul doblara la ventaja en el minuto 37 al culminar un rápido contraataque.
Luis Enrique dio entrada a Ferran Torres al descanso, y el delantero español se convirtió en el salvador: primero remató a la red un centro raso en el minuto 70 y después cabeceó a gol un córner en el 81 para rescatar un trabajado empate 2-2.
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Toulouse FC 0–2 Olympique Lyonnais
El Lyon arrancó la temporada con una actuación sólida y eficaz a domicilio en el Stadium de Toulouse. Tras una primera hora física y defensiva, el OL rompió el empate en el minuto 68, cuando el suplente Pavel Šulc puso un centro raso que Noah Nartey envió al fondo de la red desde cerca.
Después, Malick Fofana sentenció el partido en el minuto 85 al culminar una fluida secuencia de pases orquestada por Corentin Tolisso, para asegurar una victoria por 2-0 y dejar la portería a cero fuera de casa.
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Angers SCO 0-2 LOSC Lille
El Lille sumó tres puntos con comodidad a domicilio en el Stade Raymond Kopa. El veterano delantero Olivier Giroud marcó su regreso a la liga con el gol inicial en el minuto 10, al elevarse por encima de todos para cabecear a la red un saque de esquina.
El Angers tuvo dificultades para encontrar huecos en la ordenada defensa del Lille, y el defensa Tiago Santos dobló la ventaja en el minuto 30 con un disparo desviado desde la frontal del área para sellar una sólida victoria por 2-0.
- AFP
Le Havre AC 0–1 AS Monaco
El Mónaco sacó adelante una ajustada victoria por 1-0 a domicilio en el Stade CMA CGM Océane bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Filipe Luís. El gol decisivo llegó pronto, en el minuto 13, cuando el defensa Eric Dier se impuso por alto a su marcador para cabecear con potencia a la red tras un saque de esquina.
Le Havre lanzó un intenso asedio aéreo en el tramo final de la segunda parte en busca del empate, pero la zaga del Mónaco se mantuvo firme a pesar de las cinco tarjetas amarillas para conservar la portería a cero.
- AFP
Le Mans FC 2-2 Stade Brestois 29
El recién ascendido Le Mans FC celebró su regreso a la máxima categoría con un entretenido empate 2-2 ante el Stade Brestois 29 en el Stade Marie-Marvingt.
Romain Del Castillo adelantó al Brest a la media hora con un disparo con efecto, pero Dame Guèye empató para el Le Mans en el tiempo añadido de la primera parte (45+1'). Después, Louis Mafouta puso por delante a los locales en el minuto 54 al aprovechar un rechace, aunque Kamory Doumbia devolvió la igualada al Brest siete minutos más tarde (61') con un disparo raso para repartir los puntos.
- AFP
OGC Niza 0-0 FC Lorient
La disciplina táctica fue la gran protagonista en el Allianz Riviera, donde Niza y Lorient firmaron un empate sin goles. El Niza tuvo más del 60 % de la posesión, pero el organizado bloque bajo 5-4-1 del Lorient resultó muy difícil de superar.
El extremo del Niza Jérémie Boga fue quien más cerca estuvo de ganar el partido cuando su disparo del minuto 76 se estrelló contra el larguero, dejando a ambos equipos con un punto.
- AFP
ES Troyes AC 0-0 Paris FC
Fue una batalla cerrada y defensiva en el Stade de l'Aube, donde Troyes y Paris FC firmaron un empate sin goles. Las ocasiones claras escasearon, ya que entre ambos equipos solo sumaron tres disparos a puerta en todo el partido.
Paris FC pensó que había encontrado el gol de la victoria en los últimos minutos cuando Jean-Philippe Krasso cabeceó a portería en el minuto 84, pero un despeje sobre la línea mantuvo el 0-0 en el marcador.
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