Désiré Doué, la estrella del Paris Saint-Germain, continuó ofreciendo grandes actuaciones en las citas importantes, y fue una de las figuras destacadas de la victoria por 4-2 ante el Barcelona.

Tras su brillante actuación ante el Manchester City con el mismo resultado la semana pasada, Doué volvió a acaparar las miradas frente al conjunto catalán, el martes, confirmando la notable evolución de su nivel bajo la dirección del técnico Luis Enrique y su capacidad para marcar la diferencia en los grandes enfrentamientos europeos.

El jugador francés fue titular en el clásico de ayer y ofreció una actuación completa que combinó calidad técnica, superioridad física y movimientos ofensivos de gran influencia. Se movió con eficacia entre líneas, aportó soluciones a sus compañeros y supuso una amenaza constante para la defensa del Barcelona, confirmando una vez más que ha superado la etapa de promesa para convertirse en un elemento decisivo en los planes del equipo parisino.







