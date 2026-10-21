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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Respuesta sorprendente a su comparación con Yamal: ¿ha llegado el turno de Doué para liderar el sueño europeo del París?

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
D. Doue
L. Yamal
Francia
España

Tras Dembélé y Kvaratskhelia, el estandarte del proyecto del Saint-Germain en buenas manos

Désiré Doué, la estrella del Paris Saint-Germain, continuó ofreciendo grandes actuaciones en las citas importantes, y fue una de las figuras destacadas de la victoria por 4-2 ante el Barcelona.

Tras su brillante actuación ante el Manchester City con el mismo resultado la semana pasada, Doué volvió a acaparar las miradas frente al conjunto catalán, el martes, confirmando la notable evolución de su nivel bajo la dirección del técnico Luis Enrique y su capacidad para marcar la diferencia en los grandes enfrentamientos europeos.

El jugador francés fue titular en el clásico de ayer y ofreció una actuación completa que combinó calidad técnica, superioridad física y movimientos ofensivos de gran influencia. Se movió con eficacia entre líneas, aportó soluciones a sus compañeros y supuso una amenaza constante para la defensa del Barcelona, confirmando una vez más que ha superado la etapa de promesa para convertirse en un elemento decisivo en los planes del equipo parisino.



  • Números elocuentes: un impacto total ante el Barcelona

    Las cifras revelan la magnitud del impacto que deja Doué, ya que participó en 8 goles durante sus últimos cuatro partidos en las distintas competiciones, tras marcar 4 goles y dar otras tantas asistencias. Además, vio puerta en cada uno de sus tres últimos encuentros con el Paris Saint-Germain.

    Y las cifras llamativas no se detienen aquí, pues según un informe del portal Foot Mercato, los 29 goles que ha marcado Doué desde su llegada al Paris Saint-Germain llegaron en 29 partidos que terminaron todos con victoria del equipo, en una racha que refleja el vínculo de sus goles con resultados positivos para el club francés.

    Y ante el Barcelona, el impacto del jugador de 21 años no se limitó al aspecto ofensivo, sino que también se reflejó en su compromiso defensivo y su contribución a la presión, una de las características que Luis Enrique se empeña en consolidar dentro del equipo.

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  • Dowie rechaza exagerar la celebración de su brillante actuación

    Y pese a las grandes actuaciones que está ofreciendo, Doué mantuvo su tono tranquilo tras el duelo ante el Barcelona, rechazando considerar la victoria como un mensaje dirigido a sus rivales en Europa.

    Y afirmó: "No estamos enviando ningún mensaje, simplemente seguimos trabajando y ganando. A veces no ganaremos, y tendremos que aceptarlo, pero ahora estamos ganando, y eso es fantástico".

    El jugador francés subrayó la importancia del trabajo colectivo y del compromiso defensivo, explicando: "Siempre he defendido, y lo habéis visto durante los dos últimos años. Todos nos hemos comprometido, y por eso ganamos".

    Y sobre el secreto del éxito, Doué lo resumió en disfrutar del juego y dar el máximo esfuerzo posible, diciendo: "Disfrutar y darlo todo, esa es la receta".

    También mostró reservas al ser preguntado sobre si está viviendo el mejor momento de su carrera, asegurando que tiene mucho por mejorar, y dijo: "No sé si estoy viviendo el mejor momento de mi carrera. Si consideráis que estoy en mi mejor nivel cuando marco, quizás. Pero hay muchas cosas que creo que necesito mejorar".

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  • ¿La comparación con Yamal? El París es el que ganó

    Doué, por su parte, rechazó entrar en una comparación directa con Lamine Yamal, estrella del Barcelona y uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol mundial, al tiempo que afirmó que no veía el partido como un duelo personal entre ambos.

    Y explicó: "No lo vi como un enfrentamiento entre nosotros, ni siquiera estábamos en el mismo lado del campo. Era un partido entre el París Saint-Germain y el Barcelona, y el París fue quien ganó hoy".

    El brillo de Doué cobra una importancia añadida ante la ausencia de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia por lesión, según recoge el informe, ya que le otorga al conjunto parisino una opción ofensiva capaz de asumir una mayor responsabilidad en esta etapa. Después de que Dembélé fuera uno de los rostros ofensivos más destacados en la conquista del primer título europeo del París Saint-Germain, y de que Kvaratskhelia desempeñara luego un papel relevante en la fase siguiente, el brillo de Doué plantea una pregunta sobre la posibilidad de que la estrella francesa se convierta en el jugador con la huella más destacada en la búsqueda del club de un tercer título europeo.

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